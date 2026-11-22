Entretien

Auteur: Fatoumata KIDIERA

Au Centre culturel Blaise Senghor : Aïssatou Diaw explore le Sénégal d'avant les frontières

À Dakar, l’ingénieure Aïssatou Diaw investit le Centre culturel Blaise Senghor avec « La Terre avant les noms », un projet artistique inédit. À travers un parcours chronologique mêlant tableaux, installations immersives et performance, cette série remonte aux origines les plus lointaines du peuplement de nos terres, bien avant l’avènement des royaumes et des frontières.

De quoi parle le projet La Terre avant les noms ?

​La Terre avant les noms parle des femmes et des hommes qui ont vécu sur nos terres bien avant les royaumes, les frontières et les noms que nous connaissons. J'en ai conçu une représentation artistique, composée de tableaux, d'installations et d'une performance, présentés dans un parcours chronologique. Elle s'inspire des découvertes de l'archéologie, de la linguistique et de la paléoclimatologie.

​Qu'est-ce qui vous motive à convoquer l'histoire ?

​Tout part d'une interrogation fondamentale : d'où venons-nous ? Notre histoire plonge ses racines bien plus loin qu'on ne l'imagine. J'ai souhaité explorer ces temps lointains et leur donner une forme artistique, accessible à tous, pour proposer une autre manière de porter un regard sur notre passé.

​Comment les installations prolongent-elles ou bousculent-elles ce que racontent les tableaux ?

​J'ai pensé les tableaux et les installations comme deux voix d'un même récit. Ils se répondent, se prolongent parfois, se surprennent aussi. C'est tout le plaisir de la découverte que je réserve au visiteur.

​Par quoi avez-vous commencé (un tableau, une idée d'installation, une recherche documentaire) et comment le projet a-t-il évolué ?

​J'ai commencé par une question simple et pourtant si difficile à répondre : depuis quand les terres que nous appelons aujourd'hui le Sénégal sont-elles habitées ? J'ai commencé par chercher ce que l'on sait aujourd'hui de notre histoire. Les images sont venues ensuite. Au fil du temps, le projet s'est resserré sur l'essentiel.

​L'installation attend-elle une participation physique ou sensorielle du visiteur, ou invite-t-elle surtout à la contemplation ?

​L'exposition invite d'abord à regarder et à découvrir, mais aussi à s'interroger. La performance en particulier ouvre un moment de réflexion personnelle sur nos origines.

​Que révèle le titre de l'exposition ou de la série sur l'intention de départ ?

​Avant de porter des noms, cette terre portait déjà des traces humaines. Le titre propose de revenir à ce temps-là, avant ce qui nous distingue, pour regarder ce que nous avons en commun.

​Quel est l'effet escompté quant à ce passage du cadre du tableau à l'installation dans l'espace ?

​Le tableau ouvre une fenêtre sur ces temps lointains. L'installation fait un pas de plus : elle rapproche le visiteur de ce passé, jusqu'à lui donner le sentiment de s'y trouver. Je voulais que l'émotion naisse de cette proximité.

​Quelle réaction ou quelle question espérez-vous susciter chez un visiteur qui découvre votre travail pour la première fois ?

​J'aimerais que chacun reparte en se demandant d'où nous venons, avec l'envie de chercher sa propre réponse et peut-être une certaine fierté face à une histoire bien plus ancienne qu'on ne l'imagine.

​Quelles contraintes techniques, de sécurité ou d'assurance impliquent le montage, le démontage et la conservation des installations ?

​C'est un projet de grande ampleur et la réalisation des installations immersives a représenté un véritable défi. Je suis ingénieure de formation, avec une solide expérience en pilotage de projets ; j'ai pu coordonner les différentes étapes pour aboutir à ce résultat. Les œuvres ont été conçues pour durer et constituer un patrimoine. Le montage a également été pensé pour tenir compte de l'accueil du public, notamment des classes.

​Les œuvres sont-elles vendues à l'unité, par ensemble (série), ou les installations sont-elles conçues uniquement pour être exposées ?

​Les œuvres ont été conçues pour constituer un patrimoine artistique durable. Leur devenir compte beaucoup pour moi. Je souhaite qu'elles puissent être préservées et transmises au-delà de cette première exposition. Je serai heureuse d'échanger avec les institutions, les fondations et les collectionneurs qui partagent cette ambition.

​Comment avez-vous apprécié la collaboration avec les artistes sénégalais qui vous ont appuyée ?

​J'ai conçu les œuvres et confié leur réalisation à des artistes sénégalais de grand talent. Ils ont travaillé avec exigence à partir de mes propositions, et c'est grâce à leur savoir-faire qu'elles ont pris vie. Je leur en suis très reconnaissante.

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⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Aïssatou Diaw, ingénieure, présente au Centre culturel Blaise Senghor à Dakar le projet artistique « La Terre avant les noms », mêlant tableaux, installations immersives et performance dans un parcours chronologique. - Le projet s'inspire de l'archéologie, de la linguistique et de la paléoclimatologie pour évoquer les populations ayant vécu sur ces terres avant les royaumes et les frontières. - Aïssatou Diaw a conçu les œuvres et confié leur réalisation à des artistes sénégalais.