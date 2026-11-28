Entretien

Auteur: Fatoumata KIDIERA

Cinéma : Amélie Mbaye se livre sans filtre avant son sacre aux Panafrican Awards

​ Plus connue du grand public sous les traits de Maj ou de Madjiguène Guèye, Amélie Mbaye s'est imposée comme l'une des figures incontournables du cinéma sénégalais. Célèbre pour ses rôles marquants de mères intrusives et redoutables, l'actrice affiche pourtant un parcours bien plus vaste, jalonné de productions internationales aux côtés de grands noms du septième art. Ancienne présentatrice de l'ORTS (devenue la RTS), maîtresse de cérémonie, coach d'acteurs, mais aussi réalisatrice et productrice de son premier court-métrage, L'ai-je bien coupée , cette artiste aux multiples casquettes se livre à cœur ouvert dans cet entretien vidéo. Une rencontre diffusée ce samedi 28 novembre 2026 sur Seneweb, le jour même où elle recevra un nouvel hommage prestigieux lors de la cérémonie de clôture des Panafrican Awards.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Amélie Mbaye est connue pour ses rôles de mères intrusives et redoutables dans le cinéma sénégalais. - Elle a été présentatrice de l'ORTS (devenue la RTS), maîtresse de cérémonie, coach d'acteurs, réalisatrice et productrice de son premier court-métrage, L'ai-je bien coupée. - L'entretien vidéo est diffusé ce samedi 28 novembre 2026 sur Seneweb, le jour même où elle recevra un hommage lors de la cérémonie de clôture des Panafrican Awards.