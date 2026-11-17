Entretien

Auteur: Bernadette Seynabou FAYE

Derrière le mirage du teint clair : Les ravages insoupçonnés du xessal sur l'organisme

Infections cutanées, complications métaboliques, risques obstétricaux et emprise des réseaux sociaux : la dépigmentation volontaire ou « xessal » demeure un redoutable défi sanitaire au Sénégal. Dans ce second et dernier volet de notre dossier, la dermatologue Dr Fatou Barro Ndiaye décrypte les mécanismes biologiques de ces produits, dresse un bilan alarmant de leurs impacts sur l'organisme et plaide pour une prise en charge globale, exempte de toute stigmatisation.

​Longtemps associée à un idéal de beauté qui valorise les teints clairs, la dépigmentation volontaire continue de séduire au Sénégal, malgré les nombreuses alertes sur ses conséquences sanitaires. Derrière la promesse d'une peau éclaircie et d'une apparence jugée plus séduisante se dissimule une réalité autrement préoccupante : infections cutanées, brûlures, vergetures, troubles métaboliques, complications obstétricales et, dans certains cas, atteintes pouvant engager le pronostic vital.

A lire aussi : "Empires du xessal : Plongée au cœur de la machine à cash des "reines de la beauté" sénégalaise"

​Mais pourquoi cette pratique résiste-t-elle aux campagnes de sensibilisation ? Quels mécanismes les produits éclaircissants déclenchent-ils dans l'organisme ? Et comment accompagner celles et ceux qui souhaitent retrouver leur carnation naturelle sans les culpabiliser ? Dans cet entretien accordé à Seneweb, la dermatologue Dr Fatou Barro Ndiaye revient sur les ressorts socioculturels du « xessal », décrypte ses multiples dangers et plaide pour une prévention renforcée, une meilleure régulation des produits éclaircissants et un accompagnement médical et psychologique des personnes concernées.

​Docteur, comment définissez-vous la dépigmentation volontaire et que se passe-t-il réellement dans la peau ?

​La dépigmentation cosmétique volontaire, également appelée dépigmentation artificielle ou « xessal » en wolof, désigne l'ensemble des procédés visant à obtenir un éclaircissement volontaire de la peau par l'utilisation de produits cosmétiques dépigmentants. Ces produits agissent sur la mélanine, le pigment responsable de la coloration de la peau, en diminuant considérablement sa présence ou sa production dans l'épiderme.

​Pourquoi cette pratique persiste-t-elle malgré les risques connus et les nombreuses campagnes de sensibilisation ?

​La persistance de cette pratique s'explique par plusieurs facteurs. Elle trouve d'abord ses racines dans le colorisme, une forme de discrimination qui a longtemps valorisé les peaux claires au détriment des carnations plus foncées. Cette hiérarchisation des couleurs entretient chez certaines personnes un complexe lié à leur teint naturel, une volonté de paraître plus belles, un désir de séduction ou encore la fausse impression que la peau claire procure un meilleur statut social.

​À cela s'ajoute l'influence considérable des médias et des réseaux sociaux, qui contribuent à promouvoir une certaine image de la beauté. Les filtres utilisés sur des plateformes comme TikTok ou Snapchat éclaircissent et uniformisent artificiellement la peau, modifiant ainsi la perception que les utilisateurs ont de leur véritable carnation. Certaines femmes, mais aussi certains hommes, finissent alors par recourir aux produits dépigmentants pour se rapprocher de cet idéal.

​Enfin, l'expansion des circuits d'importation et le développement du marché local facilitent davantage l'accès aux produits éclaircissants et contribuent à la persistance du phénomène.

​Quels sont les mécanismes de la dépigmentation et les risques réels pour la santé ?

​Les mécanismes de la dépigmentation varient selon la nature des produits utilisés. Certains agissent sur la mélanogenèse, c'est-à-dire le processus de production de la mélanine, en inhibant une enzyme appelée tyrosinase. C'est notamment le cas de l'hydroquinone, du mercure, de certains dérivés de la vitamine A, des dermocorticoïdes et du glutathion. D'autres produits agissent directement sur les mélanocytes, les cellules responsables de la production de mélanine, en provoquant leur destruction. C'est notamment le cas de la monobenzone et de l'hydroquinone utilisée à très fortes doses.

​Enfin, certains produits interviennent sur le renouvellement cellulaire, entraînant une modification de la distribution de la mélanine au sein de l'épiderme. On retrouve notamment dans cette catégorie les acides de fruits, les dermocorticoïdes et certains exfoliants, comme les dérivés de la vitamine A.

​Quelles sont les conséquences les plus graves de la dépigmentation sur la santé ?

​Les conséquences de la dépigmentation artificielle peuvent être particulièrement graves, au-delà des préjudices esthétiques qu'elle entraîne.

​Sur le plan dermatologique, on observe des complications aiguës, notamment des infections mycosiques et bactériennes. Certaines peuvent évoluer vers des dermo-hypodermites, susceptibles d'engager le pronostic fonctionnel, voire vital. À plus long terme, l'utilisation de certains produits, notamment l'hydroquinone, associée à l'exposition solaire, peut favoriser l'apparition de lésions cutanées graves, notamment certains cancers de la peau.

​Il existe également des complications métaboliques liées à l'utilisation prolongée de produits contenant des corticoïdes ou du mercure. Elles peuvent se manifester par un diabète, une hypertension artérielle, une insuffisance rénale ou encore un hypercorticisme. Ce dernier peut notamment se traduire par une obésité facio-tronculaire. L'ostéoporose, avec son risque de fractures pathologiques, fait également partie des complications possibles.

​Chez les femmes enceintes, les conséquences peuvent être particulièrement préoccupantes. La dépigmentation expose à des risques obstétricaux, notamment la prématurité ou le retard de croissance chez l'enfant. Chez la mère, elle peut favoriser des complications telles que les hémorragies du post-partum, le sepsis (infection généralisée) et les retards de cicatrisation, notamment après une césarienne. Des complications neurologiques et psychiatriques, bien que plus rares, sont également possibles. On peut citer la psychose cortisonique, la dépression et les phénomènes de dépendance.

​Enfin, les injections de glutathion peuvent provoquer des complications aiguës potentiellement mortelles, notamment des chocs anaphylactiques, des réactions cutanées graves comme le syndrome de Lyell ou encore des embolies pulmonaires.

​Comment accompagner les personnes concernées sans les stigmatiser ?

​Il faut avant tout être à leur écoute, sans jugement, afin d'établir une relation de confiance. L'arrêt de la dépigmentation n'est pas toujours facile. Il est donc important de proposer aux personnes concernées un accompagnement psychosocial et dermatologique pour les aider à retrouver confiance en elles, à renouer avec leur apparence naturelle et à comprendre que la beauté physique ne dépend pas de la couleur de la peau. Il faut également leur rappeler que la peau ne se réduit pas à son aspect esthétique. C'est un organe vital qui remplit plusieurs fonctions essentielles pour l'organisme.

​Enfin, la sensibilisation doit se faire sans tabou sur l'ensemble des complications possibles. Lorsque des effets indésirables sont déjà présents, il est indispensable de proposer une prise en charge médicale adaptée.

​Quelles mesures concrètes le Sénégal devrait-il prendre pour mieux prévenir cette pratique ?

​La dépigmentation volontaire devrait d'abord être considérée comme un véritable problème de santé publique. Sa prévention nécessite une relance des campagnes nationales de sensibilisation, avec l'appui régulier des associations engagées dans cette lutte, notamment l'AIIDA (Association internationale d'information sur la dépigmentation artificielle), qui mène un travail remarquable de sensibilisation aux niveaux national et international. Il faudrait également davantage utiliser les médias et les réseaux sociaux pour promouvoir la beauté et l'identité noire africaine, en valorisant la diversité des carnations.

​Par ailleurs, une véritable pharmacovigilance devrait être instaurée pour l'ensemble des produits éclaircissants commercialisés sur le territoire sénégalais, particulièrement avec le développement du marché local. Enfin, l'importation de ces produits doit faire l'objet d'une régulation plus stricte par les organismes compétents, afin de mieux contrôler leur composition, leur commercialisation et les risques qu'ils présentent pour la santé des consommateurs.

​Quel message adressez-vous aux personnes qui souhaitent arrêter la dépigmentation et retrouver une relation plus sereine avec leur peau ?

​Je voudrais d'abord les féliciter et les encourager dans cette prise de conscience. Il faut qu'elles comprennent que la beauté physique va bien au-delà de la couleur de la peau et que le rôle de cet organe dépasse largement l'apparence esthétique. La peau est un organe vital, un bouclier protecteur et une composante de notre identité. Il faut donc apprendre à l'accepter, à la respecter et surtout à en prendre soin.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La dépigmentation volontaire ou « xessal » persiste au Sénégal en raison du colorisme, de l'influence des médias et réseaux sociaux (filtres TikTok, Snapchat) et de l'accès facilité aux produits éclaircissants. - Les produits dépigmentants agissent sur la mélanine via l'inhibition de la tyrosinase (hydroquinone, mercure, dermocorticoïdes, glutathion), la destruction des mélanocytes (monobenzone) ou la modification du renouvellement cellulaire. - Les complications incluent des infections cutanées pouvant évoluer vers des dermo-hypodermites, des cancers de la peau, des troubles métaboliques (diabète, hypertension, insuffisance rénale, ostéoporose) et des risques obstétricaux (prématurité, hémorragies du post-partum, sepsis).