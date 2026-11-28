Entretien

Auteur: Fatima Diop BA et Modou DIOP

La femme qui murmure à l’oreille des abeilles : dans le secret des ruches d’Amy Collé Ndiaye

​ Gardiennes de la biodiversité et sentinelles de la sécurité alimentaire, les abeilles incarnent également un modèle d’organisation et d’intelligence collective. Dans ce nouveau numéro de « Sitöé », portrait d’Amy Collé Ndiaye, ingénieure agronome et apicultrice engagée à Dakar, qui transforme sa passion en une véritable école de leadership, de transmission et d’autonomisation économique.

​Derrière le bourdonnement discret des ruches se cache l'un des plus grands secrets de notre survie. Gardiennes de la biodiversité et sentinelles de notre sécurité alimentaire, les abeilles incarnent aussi une leçon de solidarité et d'intelligence collective. Dans ce nouveau numéro de « Sitöé », nous partons à la rencontre d'Amy Collé Ndiaye, ingénieure agronome et apicultrice passionnée, qui nous invite à découvrir comment, à travers les abeilles, la nature enseigne le leadership, la transmission et la préservation de la vie.

​Derrière sa combinaison blanche et son sourire serein, Amy Collé Ndiaye cultive une vocation qui dépasse la simple production de miel. Ancienne étudiante de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), cette ingénieure agronome a choisi de faire de l'apiculture son univers. À travers ApiSénégal, une initiative dédiée à la promotion de l’apiculture durable, et le « Rucher du Savoir » implanté à Dakar, elle ouvre les portes d'un monde fascinant.

​Dans la ruche, chaque abeille occupe une place et remplit une mission précise : la reine assure la reproduction, les ouvrières s'activent sans relâche et les faux-bourdons participent à la pérennité de l'espèce. Discipline, solidarité, complémentarité : aux yeux d'Amy Collé Ndiaye, la ruche constitue une véritable école de leadership, où la performance individuelle se met au service du bien commun.

​Mais les abeilles sont bien plus que de simples productrices de miel : grâce à la pollinisation, elles demeurent indispensables à l'équilibre des écosystèmes et à notre sécurité alimentaire. La ruche fournit également la cire, la propolis, le pollen, la gelée royale et le venin, autant de ressources aux multiples applications dans l'alimentation, la cosmétique et l'apithérapie.

​Au « Rucher du Savoir », Amy Collé Ndiaye ne se contente pas de récolter le fruit de ses essaims : elle transmet un savoir-faire technique, forme de nouveaux apiculteurs et suscite des vocations. Malgré les exigences et les risques inhérents au métier, elle ambitionne de porter sa production annuelle à 1 000 litres de miel l'année prochaine, contre 600 litres actuellement. Sa feuille de route est clairement tracée : former davantage de jeunes, implanter de nouveaux ruchers à travers le Sénégal et faire de l'apiculture un véritable levier d'autonomisation pour les femmes. Avec son équipe, elle organise régulièrement des journées portes ouvertes afin de sensibiliser le grand public à l’univers apicole, convaincue que protéger les abeilles revient, avant tout, à préserver la vie.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Amy Collé Ndiaye, ingénieure agronome et apicultrice à Dakar, a créé ApiSénégal et le « Rucher du Savoir » pour promouvoir l'apiculture durable. - Elle forme de nouveaux apiculteurs et organise des journées portes ouvertes pour sensibiliser le public à l'univers apicole. - Elle ambitionne de porter sa production annuelle à 1 000 litres de miel l'année prochaine, contre 600 litres actuellement.