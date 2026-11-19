Environnement

Auteur: Seneweb-Com

Conférence de l'ONU sur l'eau : Entre ambitions et défi du financement, le Sénégal prépare sa partition

Co-organisateur de la prochaine Conférence des Nations unies sur l'eau, prévue du 8 au 10 décembre 2026 à Abu Dhabi, le Sénégal entend imposer une approche pragmatique axée sur les résultats concrets. Lors d'un point sur les préparatifs, le ministre de l'Hydraulique, Cheikh Tidiane Dièye, a mis en avant le leadership sous-régional de Dakar, les grands chantiers structurants de la Vision Sénégal 2050 ainsi que l'impératif de mobilisation des ressources financières.