Environnement

Auteur: Yandé DIOP

Financement climatique : l'Afrique face à un déficit de 138 milliards de dollars par an

​Avec 52 milliards de dollars mobilisés en 2022 pour des besoins annuels estimés à 190 milliards, l’Afrique ne couvre que 27 % de ses besoins en financement climatique. Ce déficit, aggravé par le poids des prêts dans les ressources disponibles, a été au cœur d’une rencontre organisée par la Commission économique pour l’Afrique (CEA) à Antalya, en Turquie, en marge de la COP31.

​L’Afrique reste confrontée à un important déficit de financement pour faire face aux changements climatiques. En 2022, le continent n’a mobilisé qu’environ 52 milliards de dollars, alors que ses besoins annuels sont estimés à 190 milliards. Il lui manque ainsi près de 138 milliards de dollars chaque année.

​Cette insuffisance financière, accentuée par le recours aux prêts qui alourdissent l’endettement des États, a été au centre des échanges organisés par la Commission économique pour l’Afrique (CEA) à Antalya, en marge de la COP31. Placée sous le thème « Au-delà de la feuille de route de Bakou à Belém vers 1 300 milliards de dollars : passer des engagements à la mise en œuvre », la rencontre a mis en lumière les difficultés liées à la mobilisation et à l’acheminement des financements climatiques vers les pays africains. Pour Hanan Morsy, secrétaire exécutive adjointe de la CEA chargée des programmes et économiste en chef, les ressources doivent parvenir plus rapidement aux pays africains, à des conditions abordables, et financer des investissements ayant des retombées concrètes sur les populations.

​Des engagements encore loin des besoins

​Un an après le lancement de la feuille de route de Bakou à Belém, qui ambitionne de porter les financements climatiques destinés aux pays en développement à 1 300 milliards de dollars par an d’ici à 2035, les perspectives restent limitées. Selon les tendances actuelles, les financements pourraient atteindre seulement 460 milliards de dollars à cette échéance, soit près du tiers de l’objectif annoncé.

​Le déficit est particulièrement préoccupant pour l’adaptation aux changements climatiques. Le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) estime que les pays en développement auront besoin d’environ 305 milliards de dollars par an d’ici à 2035 pour faire face aux effets du dérèglement climatique. Face à cette situation, les participants ont insisté sur la nécessité d’accroître les dons et les financements concessionnels : les investissements dans l’adaptation générant rarement des revenus directs, ils attirent difficilement les capitaux privés.

​Au-delà des financements extérieurs, les échanges ont porté sur les moyens de mobiliser davantage les capitaux disponibles sur le continent. Selon la Banque africaine de développement (BAD), une mobilisation ciblée d’une faible part des actifs des fonds de pension dans les six principales économies africaines pourrait générer environ 70 milliards de dollars par an. Les fonds de pension africains détiennent, au total, plus de 1 000 milliards de dollars d’actifs.

​Les participants ont également plaidé pour le développement des financements en monnaies locales afin de réduire les risques de change, qui représentent près de la moitié du surcoût de la dette pour les emprunteurs africains. Le recours aux garanties, au financement mixte associant ressources publiques et privées ainsi qu’à des instruments innovants, comme les échanges dette-nature, a également été évoqué. Pour Lisa Sachs, directrice du Columbia Center on Sustainable Investment, l’Afrique doit agir sur les facteurs structurels qui renchérissent le coût du capital, notamment à travers des mécanismes de garantie et des instruments régionaux. Elle préconise également une planification à l’échelle des systèmes énergétiques, alimentaires et urbains, plutôt qu’un financement limité à des projets isolés.

​Les villes africaines sont, elles aussi, confrontées à des difficultés particulières. La baisse de l’aide publique au développement et l’accès limité aux financements concessionnels compliquent la préparation et la réalisation de leurs projets. À l’approche de la COP32, prévue à Addis-Abeba, la CEA appelle les pays africains à porter des propositions communes et à transformer les engagements internationaux en actions mesurables. L’institution entend notamment suivre les délais d’accès aux financements, leurs conditions, les montants effectivement décaissés et les investissements réalisés sur le terrain.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - En 2022, l'Afrique a mobilisé environ 52 milliards de dollars pour des besoins annuels estimés à 190 milliards, soit un déficit d'environ 138 milliards par an. - Selon les tendances actuelles, les financements climatiques pour les pays en développement pourraient atteindre seulement 460 milliards de dollars par an d'ici 2035, contre un objectif de 1 300 milliards. - La BAD estime qu'une mobilisation ciblée d'une faible part des actifs des fonds de pension dans les six principales économies africaines pourrait générer environ 70 milliards de dollars par an.