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Auteur: Mor Mbaye Cissé

[EXCLUSIF] Affaire Rox : placé en garde à vue à la DSC, Elimane Lam sera déféré ce jeudi

Comme annoncé hier par Seneweb, Elimane Lam a déféré, ce mercredi, à la convocation des enquêteurs de la Division spéciale de cybersécurité (DSC). Assisté par ses avocats, l'homme d'affaires a été interrogé sur des transferts présumés de fonds à l'influenceuse Rokhaya Fall, alias « Rox la Chancelière ».

Ces paiements auraient constitué des récompenses pour des campagnes d'injures et de dénigrement visant des personnes physiques et morales.

Au terme de son interrogatoire, Elimane Lam a été placé en garde à vue, selon des informations exclusives de Seneweb. Il sera présenté, ce jeudi 19 novembre 2026, devant le juge d'instruction du deuxième cabinet près le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye.

Pour rappel, le procureur Saliou Dicko avait sollicité l'ouverture d'une information judiciaire dans cette affaire.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Elimane Lam a été placé en garde à vue à la DSC après son interrogatoire sur des transferts présumés de fonds à l'influenceuse Rokhaya Fall. - Ces paiements auraient constitué des récompenses pour des campagnes d'injures et de dénigrement visant des personnes physiques et morales. - Il sera présenté ce jeudi 19 novembre 2026 devant le juge d'instruction du deuxième cabinet près le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye.