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Auteur: Mor Mbaye CISSE

Ivre au volant, le chauffeur d'une ministre heurte un policier et se trouve en détention

La section des accidents de la circulation du commissariat central de Dakar a déféré devant le procureur de la République le chauffeur d'une ministre du gouvernement. Ivre, M. N. Marone, âgé de 30 ans, a perdu le contrôle de son véhicule avant de percuter un policier en service selon des informations exclusives de Seneweb . L'accident s'est produit à hauteur du carrefour de la place de la Nation.

Alertés, les enquêteurs de la section des accidents de la police centrale de Dakar ont trouvé le véhicule administratif, une Toyota Land Cruiser, non encore immatriculé. Affecté comme véhicule de fonction à la ministre, il est la propriété de l'État et couvert par l'Agence judiciaire de l'État. Il était conduit par M. N. Marone titulaire d'un permis de conduire sénégalais.

Le film de l'accident

Selon les constatations matérielles et les renseignements recueillis sur les lieux, M. N. Marone circulait sur le corridor du BRT, en provenance des environs du lycée John Fitzgerald Kennedy et en direction de la place de la Nation. Alors qu'il s'apprêtait à bifurquer au niveau du carrefour dit « Y » de la place de la Nation, il a dérapé et perdu le contrôle du véhicule. Il a alors percuté l'agent de police A. S. du GMI, qui se trouvait en faction à cet endroit. Blessé, le policier a été évacué par les sapeurs-pompiers vers l'hôpital Principal de Dakar, où il a reçu les soins appropriés.

L'interpellation et l'alcootest

Le chauffeur a été interpellé, puis conduit dans les locaux du commissariat central de Dakar pour les besoins de l'enquête. Avec son consentement, il a été à un alcootest, qui s'est révélé positif. Il a aussitôt été placé en chambre de dégrisement avant son audition sur procès-verbal.

La visite de la ministre

Informée de la situation, la ministre s'est présentée au commissariat central de Dakar pour s'enquérir du sort de son chauffeur. Reçue, elle a été informée de l'état d'ébriété constaté chez son agent, un comportement qu'elle a déclaré ne pas lui connaître. Elle s'est ensuite rendue à l'hôpital Principal de Dakar, au chevet du policier blessé.

Au terme de l'enquête menée par la section des accidents de la circulation, M. N. Marone a été déféré au parquet.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le chauffeur d'une ministre, M. N. Marone, 30 ans, ivre au volant d'un Toyota Land Cruiser administratif, a percuté un policier en faction au carrefour de la Place de la Nation. - Le policier blessé a été évacué à l'Hôpital Principal de Dakar ; le chauffeur a été interpellé et son alcootest s'est révélé positif. - La ministre s'est rendue au commissariat central puis à l'hôpital au chevet du policier ; le chauffeur a été déféré au parquet.