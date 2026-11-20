Cambérène 2 : la police cueille l'ex-époux et retrouve l’arme
Arrêté à Cambérène 2 par la police des Parcelles Assainies, B. Diouf, 43 ans, a été placé en garde à vue pour tentative de meurtre, menaces de mort, coups et blessures répétés, mise en danger de la vie d'autrui et détention d'arme blanche. Selon Libération, qui relaie l’information, il est accusé d’avoir « asséné plusieurs coups de machette » à son ex-épouse en pleine rue. L'un des coups l'a atteinte à la tête.
Il l'aurait déjà « rouée de coups de poing sur la figure » et « menacé de mort », ajoute le journal. Lors de son interpellation à Cambérène 2, les policiers ont saisi « une machette qu'il avait dissimulée ». L'intéressé a affirmé que son ex-épouse l'avait « attaquée avec un couteau en premier ».
L'origine du conflit remonte au 15 novembre dernier. Le quotidien d’information rapporte que leur « différend » porte sur « l'un de leurs enfants », sans plus de précisions.
Commentaires (1)
Gnak geum yalla bi
Gnak ngor bi
Gnak diom bi
Rewande bi
Gnak responsabilite
Beugue khaliss bi
Trahison bi
Ve detruire cette societe si on change pas de course. Les annnes a venir il y aura beaucoup plus de maman celibataire beacucoup plus de meutre de drogues dans ce pays.
YOU CAN MARK MY WORDS.
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