Fait Divers

Auteur: SenewebNews-RP

Cambérène 2 : la police cueille l'ex-époux et retrouve l’arme

Arrêté à Cambérène 2 par la police des Parcelles Assainies, B. Diouf, 43 ans, a été placé en garde à vue pour tentative de meurtre, menaces de mort, coups et blessures répétés, mise en danger de la vie d'autrui et détention d'arme blanche. Selon Libération, qui relaie l’information, il est accusé d’avoir « asséné plusieurs coups de machette » à son ex-épouse en pleine rue. L'un des coups l'a atteinte à la tête.

Il l'aurait déjà « rouée de coups de poing sur la figure » et « menacé de mort », ajoute le journal. Lors de son interpellation à Cambérène 2, les policiers ont saisi « une machette qu'il avait dissimulée ». L'intéressé a affirmé que son ex-épouse l'avait « attaquée avec un couteau en premier ».

L'origine du conflit remonte au 15 novembre dernier. Le quotidien d’information rapporte que leur « différend » porte sur « l'un de leurs enfants », sans plus de précisions.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - B. Diouf, 43 ans, a été arrêté à Cambérène 2 et placé en garde à vue pour tentative de meurtre, menaces de mort, coups et blessures répétés, mise en danger de la vie d'autrui et détention d'arme blanche. - Il est accusé d'avoir asséné plusieurs coups de machette à son ex-épouse en pleine rue, dont un à la tête, et les policiers ont saisi une machette qu'il avait dissimulée. - Leur différend, qui remonte au 15 novembre, porte sur l'un de leurs enfants.