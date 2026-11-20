Fait Divers

Auteur: Mor Mbaye CISSE

Cité Mbakiou Faye : 30 kg de drogue et 3,6 millions F CFA saisis, 2 suspects arrêtés par la BR de Faidherbe

La brigade de recherches de Faidherbe a interpellé, le 19 novembre 2026, deux individus dans un appartement de la cité Mbakiou Faye. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue. L'information a été communiquée à Seneweb par le colonel Ibrahima Ndiaye, chef de la Division communication de la gendarmerie nationale.

À la suite de leur interpellation, les gendarmes ont perquisitionné l'appartement des suspects. Plusieurs types de stupéfiants y ont été découverts, dont 27 kg de haschich, 2 kg de cocaïne et 1 kg de crack. Soit au total 30 kg de drogue. Les enquêteurs ont aussi mis la main sur deux véhicules particuliers, ainsi que sur la somme de 3 645 000 F CFA.