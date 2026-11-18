Fait Divers

Auteur: Mor Mbaye CISSE

Escroquerie présumée de 90 millions de francs CFA : un promoteur immobilier et un ingénieur déférés par la BR de Keur Massar

La Brigade de recherches (BR) de Keur Massar a déféré, ce mercredi devant le procureur Saliou Dicko, D. A. Sy, promoteur immobilier, et P. A. Ba, ingénieur en génie civil. Ils sont poursuivis pour escroquerie portant sur 90 000 000 de francs CFA, au préjudice de M. Dia. Leur arrestation fait suite à un soit-transmis émis par le chef du parquet de Pikine-Guédiawaye, aux fins d'enquête et d'interpellation.

D. A. Sy, est âgé de 52 ans. P. A. Ba, a lui aussi 52 ans. Le plaignant, M. Dia, est commerçant et spécialisé dans la vente de produits alimentaires.

M. Dia a fait la connaissance de D. A. Sy dans le cadre de leurs activités commerciales. Ce dernier lui aurait ensuite proposé de financer des travaux de terrassement qui auraient été confiés à son entreprise par la mairie de Malika.

Selon l'enquête, un accord a été conclu pour 60 000 000 de francs CFA, dont 30 000 000 en espèces et 30 000 000 en marchandises alimentaires. En contrepartie, dix parcelles devaient être cédées au plaignant. D. A. Sy ne lui en aurait finalement proposé que sept, dont quatre à Malika et trois à Ndayane, pour une valeur totale de 40 000 000 de francs CFA. Le reliquat de 20 000 000 de francs CFA devait être compensé par l'attribution de trois autres parcelles à Ndayane.

Après avoir reçu les ordres de recettes, le plaignant aurait payé les droits auprès des services des Domaines. Mais lors des démarches de mutation à la mairie, il aurait découvert que les quatre parcelles de Malika faisaient l'objet de doubles attributions. Malgré ses réclamations, la situation n'a pas été régularisée.

D. A. Sy lui aurait alors proposé trois autres parcelles à Ndayane, d'une valeur de 10 000 000 de francs CFA chacune, en échange du reliquat de 20 000 000 de francs CFA. Cette somme a été matérialisée par un chèque. D. A. Sy aurait ensuite remis ce chèque à P. A. Ba, qui l'aurait encaissé et utilisé dans le cadre de sa gestion.

À ce jour, aucune des parcelles promises n'a été attribuée au plaignant. Il évalue son préjudice à 90 000 000 de francs CFA.

Interpellé sur les faits, D. A. Sy aurait reconnu avoir reçu du plaignant des marchandises et des fonds, mais il conteste le montant avancé. Il évalue l'ensemble à 39 000 000 de francs CFA, répartis entre deux conteneurs de produits alimentaires estimés à 26 500 000 francs CFA et plusieurs versements en espèces effectués sans décharges.

Selon lui, ces fonds étaient destinés à un projet d'investissement devant permettre au plaignant d'obtenir quatre parcelles. Il reconnaît que ces terrains sont litigieux en raison de doubles attributions, et affirme avoir lui-même porté plainte contre la mairie à ce sujet.

De son côté, P. A. Ba aurait admis avoir encaissé le chèque de 20 000 000 de francs CFA que D. A. Sy lui avait remis pour l'acquisition de trois parcelles à Ndayane. Il soutient que ces terrains sont, eux aussi, concernés par des doubles attributions.

Les deux hommes ont été présentés ce mercredi au procureur Saliou Dicko, qui doit décider des suites à donner à cette affaire.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - D. A. Sy, promoteur immobilier de 52 ans, et P. A. Ba, ingénieur en génie civil de 52 ans, ont été déférés mercredi devant le procureur Saliou Dicko par la BR de Keur Massar pour escroquerie présumée de 90 000 000 FCFA au préjudice de M. Dia, commerçant. - Un accord de 60 000 000 FCFA (30 000 000 en espèces et 30 000 000 en marchandises) prévoyait la cession de dix parcelles ; D. A. Sy n'en a proposé que sept, et les quatre parcelles de Malika faisaient l'objet de doubles attributions. - D. A. Sy conteste le montant et l'évalue à 39 000 000 FCFA, tandis que P. A. Ba reconnaît avoir encaissé le chèque de 20 000 000 FCFA ; aucune parcelle promise n'a été attribuée au plaignant.