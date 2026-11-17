Fait Divers

Auteur: Mor Mbaye CISSE

[EXCLUSIF] MAF de Liberté 6: deux détenues présumées lesbiennes surprises en flagrant délit de...

Un réseau de présumées lesbiennes aurait été démantelé en milieu carcéral. Selon des informations exclusives de Seneweb, une détenue inculpée pour actes contre nature et une autre pour infanticide auraient été surprises dans une position compromettante à la Maison d'arrêt pour femmes (MAF) de Liberté 6. Extraites de prison, les deux présumées lesbiennes ont été mises à la disposition du commissariat d'arrondissement de Grand-Yoff pour enquête, où elles ont été placées en garde à vue.

L'identité des deux mises en cause

La première mise en cause est M. Ndiaye, âgée de 22 ans. Elle est femme de ménage et domiciliée à Thiaroye Azur. Elle est détenue depuis le 2 janvier 2026 à la chambre n° 03 du quartier des femmes du Camp pénal de Liberté VI, pour infanticide. Son dossier est géré par le juge d'instruction du premier cabinet du Tribunal de grande instance (TGI) de Pikine-Guédiawaye.

La seconde est F. Mar, âgée de 31 ans. Elle est ménagère et domiciliée à Rufisque. Arrêtée par la Brigade de recherches de Keur Massar, elle est détenue depuis le 30 juillet 2026 dans la même chambre n° 03 du quartier des femmes du Camp pénal de Liberté VI. Elle est poursuivie pour association de malfaiteurs, détention et diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs, et actes contre nature. Elle l'est aussi pour association de malfaiteurs en vue de commettre l'une des infractions prévues aux articles 95 à 103 du Code des drogues, ainsi que pour injures publiques commises par le biais d'un système informatique. S'y ajoutent des menaces de violences et voies de fait, du proxénétisme, l'offre ou la cession de drogue, l'incitation à la débauche, le détournement de mineure de moins de 21 ans et le défaut de carnet sanitaire. Son dossier relève de la responsabilité du juge d'instruction du deuxième cabinet du TGI de Pikine-Guédiawaye.

L'incident du 16 novembre 2026 selon la Directrice

D'après les déclarations de la directrice de la MAF de Liberté VI, elle a été alertée le 16 novembre 2026, vers 20 heures, par le poste de commandement. L'alerte faisait suite à un incident survenu dans les sanitaires attenants à la chambre n° 03 du quartier des femmes, lors d'une ronde de surveillance de routine.

Selon ses propos, une détenue, S. Gomis, qui s'était rendue aux toilettes, aurait surpris les deux mises en cause en flagrant délit de comportements à caractère sexuel. Le témoin oculaire aurait déclaré avoir aperçu F. Mar en train de prodiguer des caresses buccales sur la poitrine de M. Ndiaye, alors dévêtue, selon des informations exclusives de Seneweb.

La directrice a, par ailleurs, indiqué que des faits similaires auraient été signalés à plusieurs reprises au sein de l'établissement, ce qui souligne le caractère récurrent de telles pratiques dans le quartier des femmes d’après l’enquête de la police. Cette situation l'a conduite à saisir le commissariat d'arrondissement de Grand-Yoff, afin que les faits soient élucidés et que les responsabilités éventuelles soient établies.

Ce mardi 17 novembre 2026, la directrice a ordonné la conduite des deux détenues au commissariat d'arrondissement de Grand-Yoff et les a mises à la disposition du service pour des faits présumés d'actes contre nature en milieu carcéral.

Entendues sommairement, les deux mises en cause ont catégoriquement nié les faits qui leur sont reprochés. À l'issue de cette première audition, elles ont été placées en garde à vue. L'enquête ouverte suit son cours.

Photo d’illustration (archives)

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Deux détenues de la MAF de Liberté 6 ont été surprises le 16 novembre 2026 dans les sanitaires par une codétenue, S. Gomis, en flagrant délit de comportements à caractère sexuel. - La directrice de la MAF a conduit les deux mises en cause au commissariat d'arrondissement de Grand-Yoff le 17 novembre 2026 pour des faits présumés d'actes contre nature en milieu carcéral. - Entendues sommairement, les deux détenues ont catégoriquement nié les faits et ont été placées en garde à vue.