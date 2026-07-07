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Fait Divers

Filouterie de transport : Pour financer sa consommation de haschich, elle multipliait les arnaques auprès de taximen

Auteur: Khady NDOYE

il y a 15 heures 3570 Lectures 1 Commentaires | English
Filouterie de transport : Pour financer sa consommation de haschich, elle multipliait les arnaques auprès de taximen

Filouterie de transport : Pour financer sa consommation de haschich, elle multipliait les arnaques auprès de taximen

Mère de deux enfants et âgée de moins de 30 ans, N. Sarr a reconnu devant le tribunal avoir utilisé l'argent escroqué auprès de chauffeurs de transport pour acheter du haschich. Derrière cette affaire de filouterie se dessine une réalité plus préoccupante : celle de jeunes adultes, parfois parents, dont la consommation de drogues alimente des comportements délictueux. Il y a quelques semaines le tribunal de grande instance de Mbour avait jugé un cas similaire. T. Senghor, une jeune maman,  avait escroqué plusieurs taximen pour se procurer de la drogue.

Ces deux affaires de filouterie de transport dépassent le simple cadre d'une escroquerie. À travers le parcours de cette jeune femme de moins de 30 ans, mère de deux enfants, c'est une réalité plus profonde qui s'est invitée dans la salle d'audience : celle des ravages de la consommation de drogue sur une partie de la jeunesse.

Selon les débats, la prévenue a dupé au moins deux chauffeurs en leur promettant des paiements qui n'ont jamais été effectués. À l'un d'eux, elle a même emprunté 10 000 F CFA en cours de route, avant de lui faire croire que la somme lui avait été transférée sur son téléphone.

Interrogée par le procureur sur la destination de l'argent, elle a d'abord tenté de dissimuler la vérité, affirmant l'avoir confié à une amie pour effectuer un achat. Pressée de répondre, elle a finalement reconnu que l'argent avait servi à acheter du haschich.

Cet aveu a donné une autre dimension au dossier. Il met en lumière le lien qui peut exister entre l'addiction aux stupéfiants et le passage à l'acte délictueux. Les enquêteurs ont d'ailleurs indiqué avoir reçu plusieurs plaintes visant la jeune femme pour des faits similaires, laissant apparaître un mode opératoire répété.

Si chaque affaire relève d'une situation individuelle, le procureur Camara constate que certaines infractions contre les biens sont commises afin de financer une consommation de drogue. 

Cette affaire rappelle ainsi les conséquences sociales de l'addiction, qui peut conduire certains jeunes adultes, y compris des parents, à s'enfermer dans une spirale mêlant dépendance, mensonge et escroquerie.

À l'issue du procès, le tribunal a condamné N. Sarr à trois mois de prison avec sursis, tandis que son avocate a plaidé la clémence en invoquant son état de santé et sa situation familiale.

Maitre Rama Ba, émue aux larmes par la situation de sa cliente, s’est engagée à rembourser les 10 000 F CFA au taximan.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- N. Sarr, mère de deux enfants de moins de 30 ans, a reconnu avoir escroqué des taximen pour acheter du haschich. - Elle a dupé au moins deux chauffeurs, notamment en empruntant 10 000 F CFA à l'un d'eux sans rembourser. - Le tribunal l'a condamnée à trois mois de prison avec sursis ; son avocate s'est engagée à rembourser les 10 000 F CFA.
Auteur: Khady NDOYE
Publié le: Mardi 07 Juillet 2026
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Commentaires (1)

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    Ndaya il y a 14 heures
    C’est triste elle a plutôt besoin d’un suivi médical, elle besoin d’aide

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