Fin de cavale : recherché en France et arrêté à Bakel
D.B.S., un Franco-Mauritanien de 39 ans, a été arrêté à Bakel, près de la frontière mauritanienne. Selon les informations de Libération, il était recherché par la France pour escroquerie, recel de vol et blanchiment de fonds. Une notice rouge d’Interpol avait d'ailleurs été émise contre lui. Il doit être transféré au BCN d’Interpol de Dakar.
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