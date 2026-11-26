Fait Divers

Auteur: SenewebNews-RP

Grand-Dakar : «Il m’a sodomisé plusieurs fois», les sordides aveux de deux homosexuels surpris en pleins ébats sexuels

I. K. D. (19 ans), élève en classe de Terminale L2, et A. W. B. (24 ans), étudiant en Licence 3 de Physique-Chimie à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), ont été arrêtés par le commissariat de Grand-Dakar. D'après Libération, ils ont ensuite été déférés au parquet de Dakar ce mercredi pour « actes contre nature ».

Tout est parti du signalement d'un proche qui les soupçonnait d'entretenir des relations intimes. Le 21 novembre vers 19 heures, rapporte le journal, il a entendu des gémissements provenant de la chambre de l'étudiant à Niarry Tally (« Cognou Gaindé ») et a aussitôt prévenu la police. Des éléments du commissariat de Grand-Dakar ont immédiatement effectué une descente sur les lieux et, la porte n'étant pas verrouillée, ont surpris A. W. B. et I. K. D. en pleins ébats sexuels.

En larmes lors de leur interpellation, ils ont rapidement avoué les faits au commissariat, d'autant que les enquêteurs ont découvert des messages d'amour échangés sur Facebook dans leurs téléphones portables, relève la même source.

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Devant les policiers, l'élève a expliqué avoir fait la connaissance de l'étudiant sur Facebook il y a plusieurs mois et avoir accepté d'être sa « copine ». Il se rendait souvent chez lui pour faire ses exercices avant de passer à l'acte : « Il m'a sodomisé à plusieurs reprises. Je ne sais même pas ce qui m'est arrivé, je reconnais avoir commis une erreur », a-t-il déclaré.

De son côté, A. W. B. a confirmé ces propos et demandé pardon aux enquêteurs : « Je le sodomisais sans me protéger. Je viens de comprendre que j'ai commis l'erreur de ma vie », a reconnu l'étudiant.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - I. K. D. (19 ans, élève en Terminale L2) et A. W. B. (24 ans, étudiant en L3 Physique-Chimie à l'UCAD) ont été arrêtés par le commissariat de Grand-Dakar puis déférés au parquet de Dakar ce mercredi pour « actes contre nature ». - Le 21 novembre vers 19 heures, un proche les a signalés après avoir entendu des gémissements dans la chambre de l'étudiant à Niarry Tally ; la police les a surpris en pleins ébats, la porte n'étant pas verrouillée. - Lors de leur interpellation, ils ont avoué les faits ; des messages d'amour échangés sur Facebook ont été découverts dans leurs téléphones, et tous deux ont reconnu les rapports sexuels non protégés.