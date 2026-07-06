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Fait Divers

Mbour : L’OCRTIS saisit près de 260 kg de chanvre indien, deux individus arrêtés

Auteur: Astou SOW

il y a 1 jour 1082 Lectures 1 Commentaires | English
Mbour : L’OCRTIS saisit près de 260 kg de chanvre indien, deux individus arrêtés

Mbour : L’OCRTIS saisit près de 260 kg de chanvre indien, deux individus arrêtés

Les éléments de la brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Thiès, relevant de l’Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), ont réalisé une importante opération antidrogue à Mbour, ayant abouti à la saisie de près de 260 g de chanvre indien et à l’interpellation de deux suspects.

Selon des sources policières, l’opération a été menée dans la nuit du 3 juillet 2026, aux environs de minuit, par l’unité d’intervention de Mbour, à la suite de l’exploitation d’un renseignement opérationnel. Les forces de l’ordre ont ainsi saisi huit colis de chanvre indien, pour un poids total de 259,55 kg.

Les policiers ont également immobilisé trois véhicules ayant servi au transport de la drogue. Il s’agit de deux Peugeot 307 et d’une Mercedes 190.

Au cours de l’intervention, deux individus ont été interpellés. En revanche, plusieurs de leurs présumés complices ont réussi à prendre la fuite en profitant de l’obscurité, malgré une course-poursuite engagée par les éléments de l’OCRTIS.

Les investigations se poursuivent afin d’identifier, de localiser et d’interpeller l’ensemble des membres de ce réseau présumé de trafic de stupéfiants.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Saisie de près de 260 kg de chanvre indien par la brigade régionale des stupéfiants de Thiès à Mbour. - Deux individus interpellés et trois véhicules (deux Peugeot 307 et une Mercedes 190) immobilisés. - Plusieurs complices présumés en fuite, une enquête en cours pour les identifier et les arrêter.
Auteur: Astou SOW
Publié le: Lundi 06 Juillet 2026
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Commentaires (1)

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    Galaye il y a 1 jour
    Ce n'est plus chanvre indien mais plutôt chanvre sénégalais. Bravo aux FDS... Chapeau !

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