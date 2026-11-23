Fait Divers

Auteur: Mor Mbaye CISSE

Meurtre à Touba : Un apprenti frigoriste tue un élève coranique qui se moquait de lui après une partie de jeu vidéo

Une querelle née d'un simple jeu de football sur téléphone a coûté la vie à un élève coranique de 16 ans, à Touba Péthioum-Ndiéné. L'auteur présumé, un apprenti frigoriste de 15 ans, a été remis à la police par son propre frère.

Ce lundi 23 novembre 2026, aux environs de 2 h 45 mn, le commissariat spécial de Touba a été avisé par téléphone d'un cas de meurtre survenu à Touba Péthioum-Ndiéné. Les premières informations recueillies indiquent que le drame est la conséquence d'une bagarre entre deux individus, au cours de laquelle un a reçu un coup de poing. Grièvement atteinte, l'individu a été acheminé à l'hôpital 28 où il a succombé quelques minutes après son admission. L'auteur du coup de poing a été mis à l'abri avant que son grand frère le conduise au commissariat, afin de lui éviter d'être lynché par la foule.

Le jeune homme est identifié au nom de M. Kébé, un apprenti frigoriste âgé de 15 ans domicilié à Touba Ndiéné. La victime répondait au nom de S. Ka, 16 ans, élève coranique domicilié à Péthioum Ndiéné.

Interrogé sur les faits, M. Kébé a reconnu avoir assené un coup de poing au niveau du cou de son adversaire. Il a expliqué que tout est parti d'un jeu de simulation de football sur téléphone, l'« efoot-ball », qui a mal tourné. Poursuivant sa déposition, le mis en cause a soutenu que S. Ka l'a qualifié de piètre joueur. C'est dans ces circonstances qu'ils en sont venus aux mains. Ainsi, il n'y avait ni vol ni règlement de comptes, mais une simple moquerie.

Le procureur Amary Faye du parquet de Diourbel a été informé des faits et une enquête a été ouverte.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Un élève coranique de 16 ans, S. Ka, est mort après avoir reçu un coup de poing au cou lors d'une bagarre à Touba Péthioum-Ndiéné. - L'auteur présumé, M. Kébé, apprenti frigoriste de 15 ans, a reconnu les faits et a été remis à la police par son grand frère pour éviter le lynchage. - La querelle est née d'une moquerie après une partie de jeu de football sur téléphone ; le procureur Amary Faye a été informé et une enquête a été ouverte.