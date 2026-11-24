Fait Divers

Auteur: Doudou DIOP

Plage de Malibu : Un vigile de 51 ans arrêté après avoir proposé 1 000 FCFA à un garçon de 13 ans pour un rapport sexuel

Un vigile domicilié à l’Unité 1 des Parcelles Assainies de Dakar a été déféré hier devant le parquet de Pikine-Guédiawaye pour tentative d’acte contre nature. Âgé de 51 ans, O. Thiam a été placé sous mandat de dépôt en attendant son jugement devant le tribunal des flagrants délits.

Selon les informations de Seneweb, les faits se sont déroulés le 20 novembre 2026, aux environs de 14 heures, à la plage de Malibu. Selon les éléments de l’enquête, un garçon âgé d’environ 13 ans s’est présenté au maître-nageur chargé de la surveillance de la plage pour lui signaler qu’un homme âgé lui avait proposé de le suivre vers les grands tuyaux situés aux abords du site afin d’entretenir un rapport sexuel, moyennant la somme de 1 000 FCFA.

Prenant la dénonciation au sérieux, L. Lo a conseillé au garçon de faire semblant d’accepter la proposition afin de permettre de vérifier les intentions du mis en cause. Le mineur est ainsi retourné auprès de l’homme, qui l’a ensuite accompagné en direction des tuyaux.

Mais le maître-nageur, qui les suivait discrètement, a fini par interpeller le quinquagénaire. Mis face aux accusations, ce dernier a tenté de se justifier en soutenant qu’il avait simplement remis 300 FCFA au garçon pour qu’il achète de l’eau. Une version catégoriquement rejetée par l’enfant.

La situation a ensuite dégénéré lorsque des charretiers présents sur les lieux ont affirmé que le suspect était un habitué de ce genre de pratiques. Certains ont même évoqué une précédente interpellation dans un champ pour des faits similaires. La foule a alors voulu s’en prendre à lui. Pour éviter qu’il ne soit lynché, le maître-nageur a alerté la police.

Des aveux devant les enquêteurs

Conduit au commissariat de Golf Sud, O. Thiam a reconnu les faits lors de son interrogatoire. Face aux enquêteurs, le vigile a déclaré avoir proposé au garçon de le suivre vers les tuyaux de la plage pour un rapport sexuel contre 1 000 FCFA.

Interrogé sur l’origine de ses penchants, il a confié que cette pratique remontait à 1992, alors qu’il se trouvait au Cameroun. Il affirme avoir été victime d’un viol commis par des agresseurs à cette époque. Depuis lors, selon ses déclarations, il lui arrive d’éprouver le désir d’avoir des rapports sexuels avec des hommes.

Marié et père de trois enfants, le mis en cause a toutefois assuré que sa famille et son entourage ignoraient ses agissements.

Le garçon à l’origine de la dénonciation a quitté les lieux après l’interpellation du suspect. Son identité n’a pas pu être établie par les enquêteurs.

Au terme de l’enquête, O. Thiam a été déféré devant le parquet de Pikine-Guédiawaye pour tentative d’acte contre nature. Il a été placé sous mandat de dépôt le même jour en attendant sa comparution devant le tribunal des flagrants délits.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Un vigile de 51 ans, O. Thiam, a été déféré devant le parquet de Pikine-Guédiawaye pour tentative d’acte contre nature et placé sous mandat de dépôt. - Le 20 novembre 2026 à la plage de Malibu, un garçon d’environ 13 ans a signalé au maître-nageur que l’homme lui avait proposé 1 000 FCFA pour un rapport sexuel. - Conduit au commissariat de Golf Sud, O. Thiam a reconnu les faits lors de son interrogatoire.