Fait Divers

Auteur: SenewebNews-RP

Quatre numéros, une fausse identité: comment il a escroqué sa femme de 4 millions FCFA

Dans une histoire aussi incroyable que rocambolesque relatée par Libération, un mari est accusé d’avoir usurpé l’identité d’un marabout pour escroquer sa propre épouse de 4 millions de francs CFA. Un scénario digne d’un film, entre usurpation d’identité, double jeu et manipulation au sein même du couple.

A. Mendy, menuisier-ébéniste et peintre de 34 ans, domicilié à la cité Ainoumane, a été arrêté par la Division spéciale de cybersécurité (DSC), avant d’être déféré au parquet de Dakar ce mardi. Tout part d’une plainte de son épouse, A. M., 37 ans, établie en France, détaille le journal. Le couple a un enfant ensemble. Mais cette confiance conjugale aurait été mise à profit par le mari pour monter son stratagème.

L’affaire commence lorsque A. M. décide de faire soigner traditionnellement sa mère, souffrant de troubles mentaux. Elle sollicite alors son époux pour l’accompagner chez un marabout prénommé Paa Souleye, établi à Thiès. Sur place, ils sont reçus par le fils de ce dernier, Serigne Saliou, qui entreprend les soins.

C’est alors que le mari aurait élaboré son plan : usurper l’identité de Serigne Saliou pour détourner l’argent destiné au traitement. Par WhatsApp et à travers quatre numéros de téléphone différents, le faux marabout multiplie les sollicitations financières auprès de l’épouse.

Convaincue d’échanger avec le véritable guérisseur, celle-ci aurait transféré au total 4 millions, directement ou par l’intermédiaire de sa sœur, A. F. O., chiffre la même source. Mais la supercherie finit par être découverte. Interpellé, A. Mendy a d’abord nié les faits. Mais lorsque les enquêteurs ont établi que les quatre numéros incriminés étaient enregistrés à son nom, il a fini par passer aux aveux.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - A. Mendy, 34 ans, a été arrêté par la Division spéciale de cybersécurité puis déféré au parquet de Dakar ce mardi. - Il est accusé d'avoir usurpé l'identité de Serigne Saliou, fils du marabout Paa Souleye, via quatre numéros WhatsApp pour escroquer son épouse A. M. de 4 millions FCFA. - Il a nié les faits avant d'avouer lorsque les enquêteurs ont établi que les quatre numéros incriminés étaient enregistrés à son nom.