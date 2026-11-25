Fait Divers

Auteur: Ablaye Gadiaga SARR

Thiès : Un commerçant piège un émigré sur TikTok et le fait chanter avec une vidéo obscène

Âgé de 20 ans, le commerçant M. Sène a comparu devant le tribunal des flagrants délits de Thiès pour répondre de plusieurs chefs d’accusation, notamment collecte de données à caractère personnel, usurpation d’identité numérique, extorsion de fonds et diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs. Il est poursuivi pour avoir piégé l'émigré A. Faye sur TikTok et menacé de diffuser ses images obscènes pour lui extorquer des fonds.

À la barre, le jeune commerçant a reconnu les faits. Il a expliqué avoir créé un faux compte TikTok en utilisant la photo d’une femme prénommée Nogaye. Sous cette fausse identité, il a engagé une discussion avec A. Faye, un homme établi en Europe, avant de poursuivre leurs échanges sur WhatsApp.

La victime, croyant discuter avec une femme, a fini par lui passer un appel vidéo. Le prévenu affirme lui avoir envoyé une vidéo de type LOMOTIF montrant une femme, tandis que son interlocuteur réalisait, de son côté, une vidéo obscène qu’il lui a envoyée.

M. Sène a ensuite utilisé cette vidéo comme moyen de pression pour obtenir de l’argent. Il a menacé A. Faye de la diffuser si ce dernier ne lui envoyait pas la somme réclamée. Sous la menace, la victime a fini par effectuer un transfert d’argent.

Pour réceptionner les fonds, le prévenu avait également ouvert un compte Wave à l’aide d’une puce enregistrée au nom de S. Mbaye. L’argent reçu était ensuite transféré sur son compte personnel.

Compte tenu de tous ces éléments, le procureur de la République a estimé que les faits sont établis. Il a ainsi requis six mois de prison ferme et une amende de 500 000 FCFA contre le jeune commerçant.

L'affaire a été mise en délibéré.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le commerçant M. Sène, 20 ans, a comparu devant le tribunal des flagrants délits de Thiès pour collecte de données personnelles, usurpation d'identité numérique, extorsion de fonds et diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs. - Il a reconnu avoir créé un faux compte TikTok avec la photo d'une femme prénommée Nogaye pour piéger l'émigré A. Faye, puis utilisé une vidéo obscène comme moyen de pression pour obtenir un transfert d'argent. - Le procureur a requis six mois de prison ferme et une amende de 500 000 FCFA ; l'affaire a été mise en délibéré.