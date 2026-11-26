Fait Divers

Auteur: Lamine NDIAYE

Tivaouane Peulh : il recule en parlant au téléphone et fait une chute mortelle dans un puits

Les habitants du quartier Moulaye Dabakh, dans la commune de Tivaouane Peulh, sont sous le choc. Selon les renseignements recueillis auprès des témoins présents sur les lieux du drame, un vigile d’une ferme, répondant au nom de Lamine Thiaré, parlait au téléphone en reculant lorsqu'il a été victime d'une chute mortelle dans un puits. Par manque d'attention, il a heurté la margelle avant de basculer au fond de l'ouvrage.

​Des femmes venues puiser de l’eau ont aussitôt alerté le voisinage. C’est ainsi que les nommés Sombel Ndione et Mar Faye, à l’aide d’une corde, sont parvenus à repêcher le corps sans vie du vigile.

​Après que le délégué de quartier de Moulaye Dabakh a été avisé, la dépouille a été déposée à la morgue de l’hôpital général Idrissa Pouye de Grand Yoff par l’ambulance des sapeurs-pompiers de Keur Massar. La gendarmerie de Tivaouane Peulh a ouvert une enquête.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Un vigile nommé Lamine Thiaré est mort après une chute dans un puits à Moulaye Dabakh, commune de Tivaouane Peulh, alors qu'il reculait en parlant au téléphone. - Des femmes venues puiser de l'eau ont alerté le voisinage, et Sombel Ndione et Mar Faye ont repêché le corps à l'aide d'une corde. - La dépouille a été déposée à la morgue de l'hôpital général Idrissa Pouye de Grand Yoff par l'ambulance des sapeurs-pompiers de Keur Massar, et la gendarmerie de Tivaouane Peulh a ouvert une enquête.