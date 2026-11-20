Fait Divers

Auteur: Lamine NDIAYE

il y a 3 heures

Viol d'une femme de 59 ans : 10 ans de prison ferme pour un jeune homme de 20 ans

Un jeune homme âgé de 20 ans avait été arrêté pour des faits de viol commis sur une femme mariée de 59 ans.

​Devant le juge d’instruction, le mis en cause avait reconnu les faits. À la surprise générale, il est revenu sur ses déclarations à la barre.

​La victime a toujours maintenu ses propos, tout en relatant le film de son agression sexuelle. Elle a, par ailleurs, demandé la prise en charge de ses frais médicaux.

​Au terme des plaidoiries, le tribunal a reconnu le jeune homme coupable et l’a condamné à dix ans de prison ferme. Quant à la partie civile, elle a obtenu le remboursement de ses frais médicaux.