Fait Divers

Auteur: SenewebNews-RP

Vols à moto et JOJ Dakar 2026 : comment la SR a démantelé le gang impliqué dans l’affaire Aïda Samb

La Section de recherches (SR) de Dakar a démantelé le réseau de malfaiteurs impliqué dans le vol à l’arraché dont la chanteuse Aïda Samb avait été victime en septembre, à la sortie d’une banque sur la VDN. Les suspects, qui opéraient à moto, sont également soupçonnés d’avoir fait plusieurs autres victimes, dont un membre de la délégation saoudienne venue à Dakar pour les JOJ. D’après les informations rapportées par Libération, le réseau aurait des ramifications transfrontalières.