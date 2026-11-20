Vols à moto et JOJ Dakar 2026 : comment la SR a démantelé le gang impliqué dans l’affaire Aïda Samb
La Section de recherches (SR) de Dakar a démantelé le réseau de malfaiteurs impliqué dans le vol à l’arraché dont la chanteuse Aïda Samb avait été victime en septembre, à la sortie d’une banque sur la VDN. Les suspects, qui opéraient à moto, sont également soupçonnés d’avoir fait plusieurs autres victimes, dont un membre de la délégation saoudienne venue à Dakar pour les JOJ. D’après les informations rapportées par Libération, le réseau aurait des ramifications transfrontalières.
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