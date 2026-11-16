Fait Divers

Auteur: Mor Mbaye CISSE

Zac Mbao : cinq prostituées arrêtées, 126 préservatifs saisis dans leur appartement

Cinq jeunes femmes, âgées de 23 à 34 ans, ont été placées en garde à vue ce lundi 16 novembre 2026 par le commissariat d'arrondissement de la Zac Mbao. Elles sont poursuivies pour incitation à la débauche, diffusion d'images à caractère pornographique, racolage en ligne et non-respect de l'obligation de visite médicale périodique prévue par la réglementation sur la prostitution. Elles avaient loué ensemble un appartement qu'elles avaient transformé en lieu de prostitution.

Tout est parti d'un riverain qui a signalé, de façon anonyme, qu'un appartement situé au rond-point Axa, non loin de l'école La Boussole, était loué par un groupe de jeunes filles et servait à la prostitution. Pour vérifier ces informations, la Brigade de recherches de la police s'est rendue sur les lieux ce lundi, vers 1 heure du matin.

Au terme de cette intervention, les cinq occupantes ont été interpellées. Un homme, A. Balde, qui était venu dans l'appartement pour une relation sexuelle tarifée, a lui aussi été appréhendé.

Les cinq femmes ont décliné leur identité comme suit. F. B. Diallo, née en 2000 à Tambacounda, est âgée de 26 ans. A. Sow, née en 1992, a 34 ans. D. Ndiaye, née le 30 novembre 2002 à Dakar, a 24 ans. M. D. Guissè née en 2000 à Mbour, a 26 ans. M. D. Diouf, née en 2003 à Diourbel, a 23 ans. Toutes sont domiciliées à la Zac Mbao.

La perquisition de l'appartement a permis de découvrir 126 préservatifs, deux paquets de mouchoirs jetables, un sachet contenant des préservatifs déjà utilisés et des mouchoirs tachés de sperme. Les enquêteurs ont aussi trouvé trois gels lubrifiants, dont un vide, un gel intime et deux cigarettes électroniques.

Ils ont également saisi onze téléphones portables simples. Ceux-ci contenaient différents numéros de téléphone publiés sur Facebook, qui servaient à attirer les clients. Cinq carnets de santé, établis respectivement aux noms de F. B. Diallo, A. Sow, D. Ndiaye, M. D. Guisse et M. D. Diouf, ont complété la saisie. Les visites médicales de M. D. Guisse et de M. D. Diouf avaient expiré. Le tout a été placé sous scellé.

Les déclarations des mises en cause et du client

Après notification de leurs droits, les cinq femmes ont reconnu les faits qui leur sont reprochés. Elles ont déclaré, à l'unanimité, avoir cotisé pour louer l'appartement moyennant 150 000 francs CFA, afin de s'adonner à la prostitution.

A. Balde, entendu comme témoin, a expliqué qu'il s'était rendu sur place pour assouvir ses désirs sexuels, après avoir découvert, dans une annonce publiée sur Facebook, le numéro de téléphone de F. B. Diallo. Cette version est corroborée par les propres aveux de celle-ci.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Cinq femmes de 23 à 34 ans ont été placées en garde à vue le lundi 16 novembre 2026 par le commissariat de la Zac Mbao pour prostitution et racolage en ligne. - Un riverain a signalé anonymement un appartement au rond-point Axa servant à la prostitution ; la Brigade de recherches y a interpellé les cinq occupantes ainsi qu'un client, A. Balde. - La perquisition a permis de saisir 126 préservatifs, onze téléphones portables, cinq carnets de santé (deux visites médicales expirées) et divers objets.