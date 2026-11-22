Habitat

Auteur: Khady NDOYE

ISRA : 4 000 m² de recherche menacés à Cambérène, l’Intersyndicale tire la sonnette d’alarme

Litige foncier, hypothèque présumée de 800 millions F CFA, menaces sur plusieurs sites. Les syndicats de l’Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA) dénoncent une fragilisation de son patrimoine foncier et exigent des mesures urgentes pour protéger ses terres, outils essentiels de la recherche agricole et de la souveraineté alimentaire.

Au cœur de ses inquiétudes, une parcelle de 4 000 m² au Centre de recherche horticole de Cambérène, dans la zone du Technopôle de Dakar, revendiquée depuis 2020 par la société immobilière Le Nord. Un bras de fer foncier qui ravive les craintes sur l’avenir des terres de recherche de l’ISRA.

Dans un communiqué, les syndicats SARAA, SYNTRA et SYRESTA dénoncent une situation préoccupante et mettent en garde contre les conséquences d’une éventuelle remise en cause de ce site stratégique. La parcelle abrite le seul site de recherche de l’ISRA à Cambérène et constitue un espace indispensable aux expérimentations horticoles.

Le contentieux avait été porté en 2021 devant le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye par la société immobilière Le Nord, qui réclamait l’expulsion de l’ISRA et la démolition de son mur de clôture. Mais, selon l’Intersyndicat, le tribunal, dans sa décision du 11 août 2021, n’avait ordonné ni l’expulsion de l’ISRA ni la démolition de la clôture.

Une hypothèque de 800 millions F CFA qui suscite des interrogations

L’affaire prend une tournure encore plus inquiétante avec les informations faisant état d’une hypothèque de la parcelle au profit d’ORABANK, pour un montant de 800 millions F CFA. Les syndicats exigent que toute la lumière soit faite sur cette opération, notamment sur les titres fonciers et les documents ayant servi à établir cette éventuelle hypothèque.

Une interrogation majeure demeure ainsi sur la situation juridique exacte de ce terrain dédié à la recherche publique. Pour l’Intersyndicale, il est inconcevable que des terres servant à produire des connaissances, à expérimenter et à soutenir l’innovation agricole puissent être exposées à des opérations foncières susceptibles de compromettre leur vocation scientifique.

Cambérène n’est pas un cas isolé

La menace, selon les syndicats, dépasse largement les 4 000 m² litigieux. D’autres sites de l’ISRA, notamment à Sangalkam, à Kaolack, à Kolda et à Dahra, seraient également confrontés à des difficultés de sécurisation foncière.

L’Intersyndicale redoute ainsi un effet domino sur le patrimoine de l’institut de recherche. Il rappelle que ces terres ne sont pas de simples réserves immobilières, mais des outils de travail stratégiques, fruits de plusieurs décennies d’investissements publics et de recherches scientifiques.

À Cambérène, les syndicats invoquent également la vocation scientifique, technologique et environnementale du Technopôle de Dakar, encadré par les décrets de 2019, notamment ceux relatifs à la préservation de la Grande Niaye de Pikine.

La primature interpellée

Cette alerte intervient alors que l’État a affiché sa volonté de renforcer l’ISRA. Lors du Conseil interministériel du 6 novembre 2026, une enveloppe exceptionnelle de 10 milliards F CFA a été annoncée pour contribuer à l’assainissement de sa situation financière, en plus d’un audit de son patrimoine foncier.

L’Intersyndicale rappelle également la circulaire n°048 du 6 août 2026 du Premier ministre, qui prévoit notamment la suspension de nouvelles attributions de terres sur les sites de l’ISRA, le règlement des litiges fonciers existants et la protection de ses terrains.

Les syndicats veulent désormais des actes. Ils demandent à la primature de veiller à l’application effective de ces directives, exigent la sécurisation de la parcelle de Cambérène, la vérification des documents fonciers et des hypothèques éventuelles, ainsi qu’un audit exhaustif du patrimoine foncier de l’ISRA.

Ils appellent également la Direction générale de l'ISRA à renforcer les dispositifs de protection des terres et à associer les représentants des travailleurs à cette démarche.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Les syndicats SARAA, SYNTRA et SYRESTA dénoncent la revendication par la société immobilière Le Nord d'une parcelle de 4 000 m² au Centre de recherche horticole de Cambérène, seul site de l'ISRA à Cambérène. - Une hypothèque de 800 millions F CFA au profit d'ORABANK sur cette parcelle suscite des interrogations, les syndicats exigeant la vérification des titres fonciers et documents. - D'autres sites de l'ISRA (Sangalkam, Kaolack, Kolda, Dahra) seraient confrontés à des difficultés de sécurisation foncière, et les syndicats demandent à la primature l'application de la circulaire n°048 du 6 août 2026.