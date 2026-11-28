Histoire

Auteur: Youssouf SANE

Expulsions, tortures, militaires pendus… : Comprendre la douloureuse histoire des Afro-Mauritaniens remise sur la table par Kodda Sall

En Mauritanie, Kodda Sall est arrêté pour avoir évoqué le terrible massacre d'Inal, le 28 novembre 1990, date à laquelle 28 militaires noirs mauritaniens ont été pendus. Que s'est-il vraiment passé durant cette période sombre des noirs de la Mauritanie?

Plus de 60 000 Mauritaniens expulsés, environ 3 000 militaires afro-mauritaniens arrêtés et entre 500 et 600 victimes d’exécutions sommaires ou mortes des suites de tortures. C’est le lourd bilan de la période dite du « passif humanitaire », également appelée « années de braise », retracé dans un rapport de MENA Rights Group et du Cadre de concertation des rescapés de Mauritanie (CCR-M), publié en novembre 2020.

Selon le document, les expulsions ont commencé à la fin des années 1980, sous le régime du colonel Maaouya Ould Sid’Ahmed Taya. Elles ont notamment visé des Mauritaniens issus des communautés halpulaar, soninké et wolof, regroupées sous le terme d’« Afro-Mauritaniens ». Ces départs forcés sont intervenus dans un contexte de tensions à la frontière entre la Mauritanie et le Sénégal.

Entre octobre 1990 et la mi-janvier 1991, environ 3 000 militaires afro-mauritaniens ont été arrêtés par les autorités, accusés de préparer un coup d’État. Le rapport fait état de « 500 à 600 victimes » d’exécutions sommaires, précédées de tortures et de détentions au secret. Les militaires ayant survécu ont été libérés entre mars et avril 1991, à la faveur d’une grâce présidentielle.

28 militaires pendus dans la nuit du 27 au 28 novembre 1990

Le massacre d’Inal reste l’un des épisodes les plus marquants de cette période. Dans la nuit du 27 au 28 novembre 1990, jour anniversaire de l’indépendance de la Mauritanie, « 28 militaires afro-mauritaniens » ont été pendus dans le camp militaire d’Inal. Cet épisode s’inscrit dans la vague de répression qui a frappé les militaires noirs mauritaniens au sein de l’armée.

Trente-six ans après ces événements, la question reste sensible. L’arrestation du célèbre tiktokeur Kodda Sall, le vendredi 27 novembre 2026 à Nouakchott, en est une nouvelle illustration. L’influenceur a été convoqué par les services chargés de la lutte contre la cybercriminalité après la publication d’une vidéo dans laquelle il appelait les Mauritaniens noirs à ne pas célébrer la fête de l’indépendance.

Dans cette séquence, il dénonçait le fait que l’État demande aux populations de célébrer une date associée, pour les familles des victimes, aux pendaisons d’Inal. « Le 28 novembre n’est pas une fête, c’est un deuil », déclarait-il, estimant qu’aucune célébration ne devrait avoir lieu tant que justice ne serait pas rendue aux victimes.

Son interpellation a provoqué une vague de soutiens. La figure de l’opposition mauritanienne Biram Dah Abeid a salué sa prise de position, estimant qu’il avait « fait son devoir de dénoncer le silence et l’action des autorités mauritaniennes sur le passif humanitaire ». Au Sénégal, aussi Kodda n'a pas manqué de soutiens.

La loi d’amnistie, un obstacle à la justice

Au-delà de cette actualité, le rapport de MENA Rights Group et du CCR-M met en lumière les difficultés rencontrées par les victimes et leurs familles pour obtenir justice. Trente ans après les faits, leurs démarches se heurtaient notamment à la loi n° 93-23 du 14 juin 1993, qui accorde l’amnistie aux membres des forces armées et de sécurité pour les infractions commises durant la période concernée.

Face à l’absence de poursuites judiciaires, des victimes et leurs ayants droit se sont tournés vers des instances régionales et internationales, qui ont notamment appelé à l’abrogation de cette loi. Mais, au moment de la publication du rapport, en novembre 2020, cette législation était toujours en vigueur.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Plus de 60 000 Mauritaniens ont été expulsés et environ 3 000 militaires afro-mauritaniens arrêtés entre octobre 1990 et mi-janvier 1991, selon un rapport de MENA Rights Group et du CCR-M publié en novembre 2020. - Dans la nuit du 27 au 28 novembre 1990, 28 militaires afro-mauritaniens ont été pendus au camp militaire d'Inal. - La loi n° 93-23 du 14 juin 1993 accorde l'amnistie aux membres des forces armées et de sécurité pour les infractions commises durant cette période, entravant les démarches judiciaires des victimes.