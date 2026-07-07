Hydrocarbures

Auteur: Youssouf SANE

il y a 22 heures

Gaz en recul, Pétrole en hausse...: Les chiffres clés des ventes d'hydrocarbures sénégalais (Juin)

Le ministère de l’Energie et du Pétrole a fait son point mensuel sur la production et la commercialisation d'hydrocarbures au niveau du champ pétrolier de Sangomar et sur le champ gazier de Grand Tortue Ahmeyim (Gta).

Le département dirigé par Abdourahmane Diouf renseigne qu’à Sangomar, durant le mois de Juin, trois cargaisons de pétrole brut ont été expédiées et commercialisées sur le marché international, pour un volume total de 2.94 millions de barils. Une légère hausse par rapport au mois de mai durant lequel 2,93 millions de barils avaient été expédiés.

La production cumulée, jusqu’au 30 juin dernier, au niveau de ce champ pétrolier, se chiffre à 70,90 millions de barils. La production totale commercialisée jusqu’ici pointe à 70,47 millions de barils (73 cargaisons).

Pour ce qui est du champ gazier de Grand tortue Ahmeyim, trois cargaisons de Gaz naturel liquéfié (Gnl) ont aussi été exportées au cours du mois de juin 2026. Ce qui représente un volume total de 0,49 million de mètres cubes de Gnl.

Une baisse par rapport au mois précédent, durant lequel quatre cargaisons de gaz naturel liquéfié (Gnl) avaient été exportées, représentant un volume total de 0,66 million de mètres cubes de Gnl.

Le cumul de la production de Gnl, au 30 juin, se chiffre à 6,30 millions de mètres cubes standards et celle de condensat à 2,32 millions de barils. Le volume de Gnl commercialisé, jusqu’ici, est de 6,18 millions de mètres cubes (37 cargaisons) tandis que 2,1 millions de barils de condensat ont été commercialisés.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - En juin, 3 cargaisons de pétrole brut (2,94 millions de barils) ont été expédiées depuis Sangomar, en légère hausse par rapport à mai (2,93 millions). - La production cumulée de pétrole à Sangomar atteint 70,90 millions de barils, dont 70,47 millions commercialisés (73 cargaisons). - Pour le gaz, 3 cargaisons de GNL (0,49 million de m³) ont été exportées depuis GTA en juin, en baisse par rapport à mai (4 cargaisons, 0,66 million de m³).