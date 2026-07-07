Gaz en recul, Pétrole en hausse...: Les chiffres clés des ventes d'hydrocarbures sénégalais (Juin)
Le ministère de l’Energie et du Pétrole a fait son point mensuel sur la production et la commercialisation d'hydrocarbures au niveau du champ pétrolier de Sangomar et sur le champ gazier de Grand Tortue Ahmeyim (Gta).
Le département dirigé par Abdourahmane Diouf renseigne qu’à Sangomar, durant le mois de Juin, trois cargaisons de pétrole brut ont été expédiées et commercialisées sur le marché international, pour un volume total de 2.94 millions de barils. Une légère hausse par rapport au mois de mai durant lequel 2,93 millions de barils avaient été expédiés.
La production cumulée, jusqu’au 30 juin dernier, au niveau de ce champ pétrolier, se chiffre à 70,90 millions de barils. La production totale commercialisée jusqu’ici pointe à 70,47 millions de barils (73 cargaisons).
Pour ce qui est du champ gazier de Grand tortue Ahmeyim, trois cargaisons de Gaz naturel liquéfié (Gnl) ont aussi été exportées au cours du mois de juin 2026. Ce qui représente un volume total de 0,49 million de mètres cubes de Gnl.
Une baisse par rapport au mois précédent, durant lequel quatre cargaisons de gaz naturel liquéfié (Gnl) avaient été exportées, représentant un volume total de 0,66 million de mètres cubes de Gnl.
Le cumul de la production de Gnl, au 30 juin, se chiffre à 6,30 millions de mètres cubes standards et celle de condensat à 2,32 millions de barils. Le volume de Gnl commercialisé, jusqu’ici, est de 6,18 millions de mètres cubes (37 cargaisons) tandis que 2,1 millions de barils de condensat ont été commercialisés.
Commentaires (3)
Participer à la Discussion
Règles de la communauté
💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter, TikTok ou Instagram pour l'afficher automatiquement.
Se connecter
Commentez avec votre profil, votre photo, et soyez averti des réponses.