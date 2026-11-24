Hydrocarbures

Auteur: Khady NDOYE

Gazoduc Nigeria-Maroc : 26 ONG interpellent Diomaye Faye et réclament des garanties

Le projet de Gazoduc Africain Atlantique Nigeria-Maroc suscite de nouvelles inquiétudes au sein de la société civile ouest-africaine. Vingt-six organisations, issues de plusieurs pays de la région, ont décidé de rendre publique leur interpellation du président Bassirou Diomaye Faye, après lui avoir adressé un courrier officiel au titre de sa présidence en exercice de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO.

​Dans leur démarche, les organisations ne remettent pas en cause le droit des pays africains à développer leurs infrastructures énergétiques. Elles dénoncent toutefois le manque de transparence et l'insuffisance de participation des populations dans les décisions relatives à un projet susceptible d'avoir des conséquences sur plusieurs décennies.

​Au lendemain de la COP31, les signataires estiment que les engagements en faveur d'une transition énergétique juste doivent se traduire concrètement dans les choix stratégiques de la région. Ils alertent particulièrement sur les risques que le gazoduc pourrait faire peser sur les communautés côtières, dont les activités et les moyens de subsistance dépendent largement des ressources marines.

​Raréfaction des ressources halieutiques, pêche industrielle, érosion côtière, pollution et multiplication des projets pétroliers et gaziers offshore : les organisations rappellent que la façade atlantique ouest-africaine est déjà confrontée à de multiples pressions environnementales.

​Elles réclament ainsi une évaluation régionale indépendante des impacts cumulés du projet sur les écosystèmes marins, la pêche artisanale et les conditions de vie des populations. Elles insistent également sur la nécessité d'associer les communautés dès maintenant, alors que le tracé et les modalités de réalisation pourraient encore être modifiés. Pour elles, une consultation organisée après les principales décisions ne saurait constituer une véritable participation citoyenne.

​Au-delà des préoccupations environnementales, les signataires mettent en doute la répartition effective des retombées économiques annoncées. Selon les informations communiquées par les promoteurs, le gazoduc pourrait transporter 30 milliards de mètres cubes de gaz par an, dont 15 milliards seraient destinés à la consommation régionale.

​Qui bénéficiera réellement de ces volumes ?, questionnent les organisations qui veulent connaître les modalités de répartition, les prix pratiqués, les pays bénéficiaires ainsi que les populations qui pourront effectivement accéder à cette ressource.

​Elles estiment qu'il ne suffit pas qu'une infrastructure traverse un territoire pour que ses habitants profitent automatiquement de ses retombées.

​Les 26 organisations demandent également une comparaison transparente avec d'autres investissements susceptibles de favoriser l'accès à l'énergie et l'industrialisation, notamment les énergies renouvelables, les réseaux électriques, les interconnexions régionales, le stockage et l'efficacité énergétique.

​Cinq exigences adressées à la présidence de la CEDEAO

​Pour sortir de cette zone d'incertitude, les organisations formulent cinq principales exigences. Elles réclament d'abord la publication des études, du tracé et des principales conditions financières du projet avant toute décision irréversible.

​Elles demandent ensuite une évaluation régionale indépendante de ses impacts cumulés, climatiques et transfrontaliers. Elles insistent aussi sur l'association effective des communautés, dans les langues appropriées, avec une réelle capacité d'influencer les décisions.

​Les signataires veulent par ailleurs des garanties concrètes sur les bénéfices annoncés, notamment la répartition du gaz, les prix, les emplois et les alternatives énergétiques. Enfin, ils préconisent la mise en place d'un mécanisme régional de responsabilité couvrant le suivi du projet, la gestion des urgences, les plaintes, les compensations et la réparation des éventuels dommages.

​Pour ces organisations, le Gazoduc Africain Atlantique constitue un véritable test pour le projet d'une « CEDEAO des peuples ». Elles préviennent que l'intégration régionale ne doit pas se traduire par une régionalisation des infrastructures pendant que les communautés locales supportent seules les risques environnementaux et sociaux.

​« Notre avenir énergétique ne peut pas être décidé sans nous », martèlent-elles.

​Parmi les organisations signataires figurent notamment Greenpeace Africa, WOMIN African Alliance, Teranga Lab, AGIRE, APPAL, Taxawu Cayar, Hann Baykeeper, CRADESC, Waterkeeper Alliance,

LEGS Africa et Syndev, aux côtés d'organisations du Bénin, du Nigeria, de la Gambie, du Togo, de la Mauritanie, du Ghana, de la Guinée, du Tchad et de la République démocratique du Congo.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Vingt-six ONG ouest-africaines interpellent le président Bassirou Diomaye Faye, en sa qualité de président en exercice de la CEDEAO, sur le projet de Gazoduc Nigeria-Maroc. - Elles dénoncent le manque de transparence et réclament une évaluation régionale indépendante des impacts cumulés du projet sur les écosystèmes marins et la pêche artisanale. - Elles demandent des garanties sur la répartition des retombées économiques et la publication des études, du tracé et des conditions financières avant toute décision irréversible.