Art & Culture

Auteur: Ablaye Gadiaga SARR

"Barça ou Barsakh" : 537 migrants, dont 189 Sénégalais, interceptés en Gambie

Le Département gambien de l’immigration (GID) a mené, ce mercredi 25 novembre 2026, une vaste opération de lutte contre l’émigration irrégulière : 227 candidats au départ ont été interceptés et 310 migrants ont été secourus en mer. Soit au total 537 personnes.

Les interventions ont été menées dans plusieurs localités de la région de la Côte-Ouest, notamment Brufut, Kartong, Sanyang, Tujereng et Mandinaba, ainsi qu’à Barra, dans la région de la North Bank.

Le groupe est composé de 305 Gambiens, 189 Sénégalais, 17 Guinéens, 13 Bissau-Guinéens, huit Maliens, deux Sierra-Léonais, deux Ivoiriens et un Nigérian. Parmi eux figurent 65 femmes et 54 mineurs, dont 41 garçons et 13 filles.

Tous ont été placés dans les centres de migration de Tanji et de Barra, où ils font l’objet d’un processus d’identification et de profilage. Ils bénéficient également d’une assistance humanitaire et psychosociale assurée par la Croix-Rouge gambienne.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Département gambien de l'immigration a intercepté 227 candidats au départ et secouru 310 migrants en mer, soit 537 personnes au total. - Le groupe comprend 305 Gambiens, 189 Sénégalais, 17 Guinéens, 13 Bissau-Guinéens, huit Maliens, deux Sierra-Léonais, deux Ivoiriens et un Nigérian, dont 65 femmes et 54 mineurs. - Les migrants ont été placés dans les centres de migration de Tanji et de Barra pour identification et profilage, avec une assistance humanitaire et psychosociale de la Croix-Rouge gambienne.