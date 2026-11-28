« Barça ou Barsakh » : 92 Sénégalais parmi les 203 migrants interceptés en Gambie
Une nouvelle opération d’envergure contre l’émigration irrégulière a été menée en Gambie. Ce vendredi 27 novembre 2026, les forces de sécurité gambiennes ont intercepté 203 candidats au départ dans les localités de Sotokoi et Faraba Sutu, situées dans la région de la West Coast.
Conduite par le Gambia Immigration Department (GID), en collaboration avec d’autres unités de sécurité locales et avec l’appui de la Policía Nacional espagnole, cette intervention a permis d’interpeller des ressortissants de quatre nationalités différentes.
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Selon le décompte officiel, le groupe comprend 108 Gambiens, 92 Sénégalais, deux Maliens et un Bissau-Guinéen. On y dénombre 177 adultes — soit 139 hommes et 38 femmes — ainsi que 26 mineurs, dont 19 garçons et 7 filles.
Les personnes interceptées ont été acheminées au centre de migration de Tanji, où elles sont soumises aux procédures d’identification, de profilage et de traitement administratif. Elles y bénéficient également d’une assistance humanitaire assurée par les équipes de la Croix-Rouge gambienne.
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