Barça ou Barsakh : 94 candidats dont 37 Sénégalais interceptés en Gambie
Une nouvelle opération contre l’émigration irrégulière a été menée samedi 21 novembre 2026 en Gambie. Cette intervention conjointe de la Direction de l’immigration gambienne (GID) et d’autres forces de sécurité a permis d’intercepter 94 candidats à l’émigration irrégulière et d’arrêter deux personnes soupçonnées de trafic de migrants.
L’opération s’est déroulée dans plusieurs localités de la région de la côte ouest, notamment Tanji, Brufut, Batokunku et Kendingsebel.
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Parmi les 94 personnes interceptées figurent 49 Gambiens, 37 Sénégalais, 4 Guinéens et 4 Maliens. Le groupe est composé de 80 hommes et 13 femmes, dont une mineure.
Les personnes interceptées ont été transférées au centre de migration de la GID à Tanji, où elles sont soumises aux procédures habituelles de vérification et de traitement des dossiers.
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