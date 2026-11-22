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Auteur: Ablaye Gadiaga SARR

il y a 48 minutes

Barça ou Barsakh : 94 candidats dont 37 Sénégalais interceptés en Gambie

Une nouvelle opération contre l’émigration irrégulière a été menée samedi 21 novembre 2026 en Gambie. Cette intervention conjointe de la Direction de l’immigration gambienne (GID) et d’autres forces de sécurité a permis d’intercepter 94 candidats à l’émigration irrégulière et d’arrêter deux personnes soupçonnées de trafic de migrants.

L’opération s’est déroulée dans plusieurs localités de la région de la côte ouest, notamment Tanji, Brufut, Batokunku et Kendingsebel.

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Parmi les 94 personnes interceptées figurent 49 Gambiens, 37 Sénégalais, 4 Guinéens et 4 Maliens. Le groupe est composé de 80 hommes et 13 femmes, dont une mineure.

Les personnes interceptées ont été transférées au centre de migration de la GID à Tanji, où elles sont soumises aux procédures habituelles de vérification et de traitement des dossiers.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - 94 candidats à l'émigration irrégulière ont été interceptés samedi 21 novembre 2026 en Gambie lors d'une opération conjointe de la GID et d'autres forces de sécurité. - Parmi eux figurent 37 Sénégalais, ainsi que 49 Gambiens, 4 Guinéens et 4 Maliens ; le groupe comprend 80 hommes et 13 femmes, dont une mineure. - Deux personnes soupçonnées de trafic de migrants ont été arrêtées et les interceptés ont été transférés au centre de migration de la GID à Tanji.