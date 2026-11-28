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Auteur: Mactar NDIAYE

Canaries : au moins huit migrants morts à bord d'une pirogue partie de Gambie

​Une embarcation, partie de Gambie il y a dix jours avec une centaine de personnes à bord, a été secourue vendredi 27 novembre 2026 au sud d'El Hierro. Ce bilan, encore provisoire, illustre la pression migratoire croissante que subit l'archipel espagnol depuis le début du mois de novembre.

​Au petit matin, vendredi 27 novembre, la mer a livré un nouveau bilan tragique. À 72 kilomètres au sud d'El Hierro, la plus occidentale des îles Canaries, les sauveteurs espagnols ont intercepté une embarcation à la dérive. À bord, une centaine de personnes entassées depuis dix jours, et entre huit et dix corps sans vie, selon Salvamento Marítimo, le service espagnol de sauvetage en mer. Six autres passagers, dans un état grave, ont dû être héliportés en urgence vers l'hôpital.

​C'est InfoMigrants qui a révélé les premiers détails de ce drame, en s'appuyant sur les informations des secours maritimes espagnols. Selon le média spécialisé sur les migrations, la pirogue avait quitté les côtes gambiennes dix jours plus tôt avec à son bord environ une centaine de candidats à l'exil en quête de l'Europe.

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​Les 84 survivants, parmi lesquels figure un mineur, ont débarqué dans la journée au port de La Restinga, au sud de l'île. Certains sont arrivés sur des civières, incapables de tenir debout, tandis que d'autres, enveloppés dans des couvertures de survie rouges, marchaient péniblement avec l'aide des secouristes. L'embarcation, avec les dépouilles toujours à son bord, a été remorquée vers le port de La Estaca, au nord de l'île, où le bilan définitif devra être établi. Selon l'agence EFE, citée par InfoMigrants, un survivant a refusé de quitter le bateau et est demeuré auprès des victimes durant tout le remorquage.

​Ce drame est loin d'être un cas isolé. Il s'inscrit dans une accélération brutale des arrivées de migrants sur l'archipel des Canaries depuis la fin du mois d'octobre.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Une pirogue partie de Gambie il y a dix jours avec une centaine de personnes à bord a été secourue vendredi 27 novembre 2026 à 72 km au sud d'El Hierro. - Entre huit et dix corps sans vie ont été retrouvés à bord ; six passagers en état grave ont été héliportés vers un hôpital. - Les 84 survivants, dont un mineur, ont débarqué au port de La Restinga ; l'embarcation avec les dépouilles a été remorquée vers le port de La Estaca.