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Auteur: Ablaye Gadiaga Sarr

Centre de migrants au Rwanda : Horizon Sans Frontières refuse que l’Afrique devienne la décharge migratoire de l’Europe

Le projet de cinq pays européens de mettre en place un centre de retour pour migrants au Rwanda suscite déjà des réactions sur le continent africain. Horizon Sans Frontières (HSF), par la voix de son président Boubacar Sèye, dénonce une nouvelle forme d’externalisation des politiques migratoires européennes et met en garde contre le risque de transformer l’Afrique en zone de délocalisation des expulsions européennes.

L'Allemagne, l'Autriche, le Danemark, la Grèce et les Pays-Bas envisagent de mettre en place au Rwanda un centre destiné à accueillir des migrants qui ne disposent plus d'un droit de séjour en Europe. Une initiative qui passe mal auprès de l'organisation Horizon Sans Frontières.

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Dans une déclaration, Boubacar Sèye exprime ses vives préoccupations face à ce projet, qu'il considère comme une nouvelle illustration de la volonté de certains États européens de transférer vers des pays tiers la gestion des conséquences de leurs politiques migratoires.

« L'Afrique ne doit pas devenir le dépotoir migratoire de l'Europe, ni l'arrière-cour où les puissances européennes viendraient délocaliser les conséquences de leurs politiques migratoires », martèle-t-il.

Pour le chercheur-consultant en migrations internationales, cette démarche soulève de sérieuses interrogations sur le respect des droits humains, la protection des réfugiés et la responsabilité des États européens. Il dénonce une logique d'externalisation qui, selon lui, consiste à déplacer les migrants et les responsabilités plutôt qu'à apporter des réponses durables et respectueuses de la dignité humaine.

Boubacar Sèye rappelle toutefois que le Rwanda, en tant qu'État souverain, est libre de conclure des accords de coopération avec ses partenaires. Mais cette souveraineté ne saurait justifier, à ses yeux, une quelconque atteinte aux droits fondamentaux des personnes transférées. « Aucun accord bilatéral ne peut être au-dessus des conventions internationales relatives aux droits humains et à la protection des réfugiés », prévient-il.

Au-delà du cas rwandais, HSF interpelle directement l'Union africaine, les organisations régionales et les institutions africaines de défense des droits humains. L'organisation les invite à ouvrir un débat continental sur ces nouvelles formes d'externalisation migratoire afin que les intérêts et les priorités de l'Afrique soient pris en compte.

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« L'Europe ne peut pas se présenter comme le défenseur universel des droits humains tout en développant des mécanismes dont les garanties de protection, les recours et les conditions d'accueil soulèvent autant de questions », souligne M. Sèye.

HSF réclame également des éclaircissements sur les conditions de transfert des migrants, leur statut juridique, leur liberté de circulation, les mécanismes de contrôle indépendants ainsi que les garanties contre d'éventuels renvois vers des pays où ils pourraient être exposés à des persécutions.

Pour Boubacar Sèye, l'Afrique doit privilégier des partenariats fondés sur le développement, la mobilité et une coopération équilibrée, plutôt que des accords susceptibles de la transformer en espace de relégation des migrants dont les pays européens ne souhaitent plus assurer la prise en charge.

« On ne résout pas la crise migratoire en déplaçant les migrants d'un continent à un autre. On ne peut pas externaliser ses responsabilités tout en prétendant défendre les droits humains », conclut le président d'Horizon Sans Frontières.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Cinq pays européens (Allemagne, Autriche, Danemark, Grèce, Pays-Bas) envisagent d'installer au Rwanda un centre pour migrants n'ayant plus de droit de séjour en Europe. - Boubacar Sèye, président d'Horizon Sans Frontières, dénonce ce projet comme une externalisation des politiques migratoires européennes et refuse que l'Afrique devienne le « dépotoir migratoire » de l'Europe. - HSF interpelle l'Union africaine et les organisations régionales pour ouvrir un débat continental sur ces nouvelles formes d'externalisation migratoire.