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Auteur: Yande DIOP

Chômage et migration irrégulière : Abdoul Aziz Guèye appelle à traiter l’emploi comme une urgence sécuritaire

Invité du Jury du dimanche (JDD) sur iRadio, l’ingénieur polytechnicien Abdoul Aziz Guèye a plaidé pour traiter l’emploi des jeunes comme un véritable enjeu de sécurité nationale. S’appuyant sur des chiffres de l’ANSD faisant état de près de 500 000 nouveaux entrants sur le marché du travail chaque année pour seulement 30 000 emplois formels, il estime que la lutte contre la migration irrégulière passe d’abord par la création d’opportunités économiques durables.

Chaque année, près de 500 000 jeunes arrivent sur le marché du travail, mais seuls 30 000 accéderaient à un emploi formel, selon les chiffres de l’ANSD évoqués par l’invité. Pour l’ingénieur polytechnicien, le chômage et le manque de perspectives constituent un terreau favorable à la migration irrégulière, mais aussi à l’instabilité sociale et aux recrutements par des groupes armés.

​La migration irrégulière continue de mettre à rude épreuve les familles sénégalaises. Malgré les opérations de surveillance, les campagnes de sensibilisation et les appels à renoncer aux traversées clandestines, des jeunes continuent de prendre la mer, au péril de leur vie, dans l’espoir de rejoindre l’Europe. Pour Abdoul Aziz Guèye, cette réalité ne peut être combattue uniquement par des mesures sécuritaires. Le véritable problème se trouve aussi dans les difficultés d’accès à l’emploi et l’absence de perspectives pour une partie de la jeunesse. Invité du Jury du dimanche (JDD) sur iRadio, l’ingénieur polytechnicien a ainsi plaidé pour un changement de regard sur le phénomène. À ses yeux, la question de l’emploi doit être placée au cœur des priorités nationales. Il estime même qu’elle devrait être considérée comme un enjeu de sécurité nationale. Pour étayer son analyse, Abdoul Aziz Guèye a évoqué le décalage entre le nombre de jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail et les possibilités d’insertion dans le secteur formel. Selon les données de l’ANSD qu’il a citées, environ 500 000 jeunes viennent grossir les rangs des demandeurs d’emploi chaque année, alors que seuls 30 000 parviennent à accéder à un emploi formel. Un déséquilibre qui, selon lui, pose une question fondamentale : que deviennent tous les autres jeunes qui ne trouvent pas de place dans le circuit économique ? L’invité du JDD considère que cette situation nourrit le sentiment d’impasse chez de nombreux jeunes. Lorsqu’ils ne trouvent ni emploi, ni activité suffisamment rémunératrice, certains finissent par regarder vers l’extérieur. La migration irrégulière apparaît alors, pour une partie d’entre eux, comme une alternative à une situation économique devenue difficilement supportable.

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​ L’emploi, au-delà des discours

​Pour Abdoul Aziz Guèye, la réponse ne doit donc pas se limiter à empêcher les départs ou à renforcer les dispositifs de surveillance. Il faut surtout agir sur les causes profondes du phénomène, en créant des opportunités économiques capables d’absorber une partie importante de la jeunesse. L’enjeu est également sécuritaire. Dans son analyse, l’absence de perspectives peut fragiliser les jeunes et les exposer à différentes formes de manipulation ou de recrutement. Il appelle ainsi à comprendre que l’insécurité ne se joue pas uniquement aux frontières ou en mer. Elle peut aussi prendre racine dans les difficultés sociales et économiques vécues au quotidien. En insistant sur la nécessité de faire de l’emploi une priorité nationale, l’ingénieur interpelle directement les pouvoirs publics. Pour lui, lutter contre la migration irrégulière suppose de donner aux jeunes des raisons concrètes de rester, de travailler et de construire leur avenir au Sénégal. Autrement dit, il ne suffit pas de fermer les routes de l’exil si les perspectives d’avenir restent limitées au pays.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Abdoul Aziz Guèye a plaidé sur iRadio pour que l’emploi des jeunes soit traité comme un enjeu de sécurité nationale. - Selon les chiffres de l’ANSD qu’il cite, près de 500 000 jeunes arrivent chaque année sur le marché du travail pour seulement 30 000 emplois formels. - Il estime que la lutte contre la migration irrégulière ne peut se limiter à des mesures sécuritaires et doit agir sur les causes profondes en créant des opportunités économiques.