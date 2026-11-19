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Auteur: Doudou Diop

Corniche Ouest : Après huit jours en mer, 36 migrants, dont une fillette de 11 ans, débarquent sur la plage de l’IFAN

Une embarcation a échoué sur la Corniche Ouest de Dakar. Selon les informations de Seneweb, dans la nuit du 17 au 18 novembre 2026, aux environs de 3 heures du matin, 36 candidats à l’émigration irrégulière ont débarqué sur la plage de l’IFAN, après avoir passé huit jours en mer.

L’alerte a été donnée par les éléments du Groupement mobile d’intervention (GMI), en poste sur la Corniche Ouest, à hauteur de l’IFAN. Informés du débarquement d’une pirogue transportant des candidats à l’émigration clandestine, les éléments du commissariat de Point E se sont immédiatement rendus sur les lieux.

L’intervention des hommes du commissaire Sarr a permis d’interpeller 36 personnes, dont 32 hommes, trois femmes et une fillette âgée d’environ 11 ans. Le groupe est composé de 29 Sénégalais et de sept Gambiens. Deux des candidats ont toutefois été retrouvés dans un état d’inconscience. Alertés, les sapeurs-pompiers les ont évacués à l’hôpital Fann pour leur prise en charge.

Entendus par les enquêteurs, les candidats ont expliqué avoir embarqué à Bakau, une ville côtière de Gambie. Ils disent avoir passé huit jours en mer avant d’accoster sur la plage de l’IFAN, contraints par l’épuisement de leurs provisions en nourriture et en eau.

Plus inquiétant, les personnes interpellées soutiennent qu’elles étaient initialement une centaine à bord de l’embarcation. Une partie du groupe a pris la fuite dès le débarquement sur la plage, échappant ainsi à l’intervention policière. Elles ont également révélé, lors des premières auditions, avoir chacune déboursé 400 000 FCFA pour le voyage auprès du convoyeur, qui serait établi en Gambie.

Les 36 personnes interpellées ont été mises à la disposition de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants (DNLT), qui a ouvert une enquête pour identifier et retrouver les organisateurs de cette traversée clandestine.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Dans la nuit du 17 au 18 novembre 2026, vers 3 heures du matin, 36 candidats à l'émigration irrégulière ont débarqué sur la plage de l'IFAN, à la Corniche Ouest de Dakar, après huit jours en mer. - Le groupe interpellé comprend 32 hommes, trois femmes et une fillette d'environ 11 ans, soit 29 Sénégalais et sept Gambiens ; deux candidats inconscients ont été évacués à l'hôpital Fann par les sapeurs-pompiers. - Les interpellés ont dit avoir embarqué à Bakau, en Gambie, et avoir payé chacun 400 000 FCFA au convoyeur ; ils affirment qu'ils étaient initialement une centaine à bord et que des membres du groupe ont fui au débarquement.