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Auteur: Seneweb-News

il y a 10 heures

Deux mille migrants aux Canaries : L’Afrique ne perd pas des migrants, elle perd sa jeunesse

Deux mille migrants africains sont arrivés aux Canaries. Les télévisions européennes parlent

de « pression migratoire ». Nous, en Afrique, nous devons parler vrai. Le Sénégal et ses voisins ne perdent pas des migrants. Ils perdent leurs bras, leurs diplômes et

leurs rêves.

Chaque pirogue qui accoste à Tenerife, c’est un pêcheur, un mécanicien, un couturier, un

étudiant. Quelqu’un que la terre africaine a nourri, que la famille a porté, que parfois l’État a

formé. Et qui a conclu que rester coûtait plus cher que mourir en mer.

L’impact humain

Parlons d’abord de ceux qui partent. Ils ne fuient pas tous la guerre. Beaucoup fuient

l’absence : pas d’emploi, pas de perspective, pas de respect. Ils savent que la route de l'Atlantique

est l’une des plus meurtrières au monde. Ils partent quand même. C’est la mesure de notre

échec collectif.

Parlons ensuite de ceux qui restent. Les mères qui attendent un appel qui ne vient pas. Les

familles qui vendent terrain et bijoux pour payer un passage. Des villages entiers dont les

jeunes hommes ont disparu, laissant des champs à l’abandon et des communautés

vieillissantes.

Et les morts ? Combien de pirogues n’arrivent jamais, sans noms, sans enquête, sans

communiqué officiel ? Une jeunesse qui disparaît en silence, c’est une faillite que personne ne

signe.

La rente qui vide nos mers et nos villages

Pourquoi tant de pêcheurs prennent-ils la mer pour partir ? Parce que leur mer est vidée. Des flottes industrielles étrangères, souvent sous accords de

pêche opaques, raclent nos eaux. La ressource se raréfie, la sardinelle devient chère, la

pirogue ne nourrit plus son homme. Le pêcheur qui ne pêche plus devient un passager.

Même mécanique à terre. Les ressources extraites, minières, pétrolières, halieutiques,

enrichissent des cercles étroits, des intermédiaires, des contrats que les citoyens n’ont jamais

lus. Pendant ce temps, le jeune de Thiaroye, de Kafountine ou de Mbour regarde passer la

richesse sans en voir la couleur.

Voilà la vraie rente : celle qui profite à quelques-uns et exporte le reste, y compris nos

enfants.

Ce que les États doivent faire, concrètement

Cessons les discours. Voici ce qu’on attend des gouvernements.

De l’emploi réel. Pas des programmes annoncés en conférence, mais des filières qui recrutent

: transformation locale du poisson, agriculture, numérique, artisanat, avec des financements

accessibles aux jeunes.

La transparence sur la pêche. Publier les accords, les licences, les quotas. Protéger la pêche

artisanale. Une mer qui nourrit retient ses fils.

Une mobilité légale négociée. L’Europe vieillit et cherche des bras. Alors, négocions, d’égal à

égal, des visas de travail, des quotas par métier, des garanties de retour et de formation. Nos

États ne doivent plus se contenter de recevoir des enveloppes en échange de la surveillance de

leurs côtes. Un pays qui garde les frontières de l’Europe contre quelques millions d’euros,

sans rien exiger pour sa jeunesse, ne fait pas de la diplomatie : il fait de la sous-traitance.

Rendre des comptes. Chaque naufrage doit déclencher une enquête, chaque réseau de passeurs

être démantelé, et chaque responsable de complicité poursuivi.

Alors oui, 2 000 arrivées aux Canaries. L’Europe comptera. Nous, nous devons compter

autrement : combien de talents perdus, combien de familles brisées, combien de pirogues

englouties.

Une Afrique qui exporte sa jeunesse n’exporte pas du capital humain : elle liquide son avenir.

L’urgence n’est pas de fermer la mer. C’est de rendre la terre habitable.

Ce n’est pas aux jeunes de choisir entre partir et périr. C’est à nos dirigeants de leur offrir une

troisième voie : rester et vivre.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Deux mille migrants africains sont arrivés aux Canaries, une arrivée qualifiée de « pression migratoire » par les télévisions européennes. - L'article affirme que les pêcheurs partent parce que leur mer est vidée par des flottes industrielles étrangères opérant souvent sous accords de pêche opaques. - L'auteur appelle les États à créer de l'emploi réel, publier les accords de pêche, négocier une mobilité légale et enquêter sur chaque naufrage.