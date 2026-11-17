Deux mille migrants aux Canaries : L’Afrique ne perd pas des migrants, elle perd sa jeunesse
Deux mille migrants africains sont arrivés aux Canaries. Les télévisions européennes parlent
de « pression migratoire ». Nous, en Afrique, nous devons parler vrai. Le Sénégal et ses voisins ne perdent pas des migrants. Ils perdent leurs bras, leurs diplômes et
leurs rêves.
Chaque pirogue qui accoste à Tenerife, c’est un pêcheur, un mécanicien, un couturier, un
étudiant. Quelqu’un que la terre africaine a nourri, que la famille a porté, que parfois l’État a
formé. Et qui a conclu que rester coûtait plus cher que mourir en mer.
L’impact humain
Parlons d’abord de ceux qui partent. Ils ne fuient pas tous la guerre. Beaucoup fuient
l’absence : pas d’emploi, pas de perspective, pas de respect. Ils savent que la route de l'Atlantique
est l’une des plus meurtrières au monde. Ils partent quand même. C’est la mesure de notre
échec collectif.
Parlons ensuite de ceux qui restent. Les mères qui attendent un appel qui ne vient pas. Les
familles qui vendent terrain et bijoux pour payer un passage. Des villages entiers dont les
jeunes hommes ont disparu, laissant des champs à l’abandon et des communautés
vieillissantes.
Et les morts ? Combien de pirogues n’arrivent jamais, sans noms, sans enquête, sans
communiqué officiel ? Une jeunesse qui disparaît en silence, c’est une faillite que personne ne
signe.
La rente qui vide nos mers et nos villages
Pourquoi tant de pêcheurs prennent-ils la mer pour partir ? Parce que leur mer est vidée. Des flottes industrielles étrangères, souvent sous accords de
pêche opaques, raclent nos eaux. La ressource se raréfie, la sardinelle devient chère, la
pirogue ne nourrit plus son homme. Le pêcheur qui ne pêche plus devient un passager.
Même mécanique à terre. Les ressources extraites, minières, pétrolières, halieutiques,
enrichissent des cercles étroits, des intermédiaires, des contrats que les citoyens n’ont jamais
lus. Pendant ce temps, le jeune de Thiaroye, de Kafountine ou de Mbour regarde passer la
richesse sans en voir la couleur.
Voilà la vraie rente : celle qui profite à quelques-uns et exporte le reste, y compris nos
enfants.
Ce que les États doivent faire, concrètement
Cessons les discours. Voici ce qu’on attend des gouvernements.
De l’emploi réel. Pas des programmes annoncés en conférence, mais des filières qui recrutent
: transformation locale du poisson, agriculture, numérique, artisanat, avec des financements
accessibles aux jeunes.
La transparence sur la pêche. Publier les accords, les licences, les quotas. Protéger la pêche
artisanale. Une mer qui nourrit retient ses fils.
Une mobilité légale négociée. L’Europe vieillit et cherche des bras. Alors, négocions, d’égal à
égal, des visas de travail, des quotas par métier, des garanties de retour et de formation. Nos
États ne doivent plus se contenter de recevoir des enveloppes en échange de la surveillance de
leurs côtes. Un pays qui garde les frontières de l’Europe contre quelques millions d’euros,
sans rien exiger pour sa jeunesse, ne fait pas de la diplomatie : il fait de la sous-traitance.
Rendre des comptes. Chaque naufrage doit déclencher une enquête, chaque réseau de passeurs
être démantelé, et chaque responsable de complicité poursuivi.
Alors oui, 2 000 arrivées aux Canaries. L’Europe comptera. Nous, nous devons compter
autrement : combien de talents perdus, combien de familles brisées, combien de pirogues
englouties.
Une Afrique qui exporte sa jeunesse n’exporte pas du capital humain : elle liquide son avenir.
L’urgence n’est pas de fermer la mer. C’est de rendre la terre habitable.
Ce n’est pas aux jeunes de choisir entre partir et périr. C’est à nos dirigeants de leur offrir une
troisième voie : rester et vivre.
Commentaires (8)
L'état espagnole est le principale responsable de cette situation.
Aucun pays européens n'accepte cette situation.
la france vient d'envoyer ses soldats en Ukraine
Le problème, c'est le sens que les familles donnent à la vie. Traverser un océan en pirogue pour aller en Europe est la pire des conneries qui existent et que ça soit validé par les familles ou par les aventuriers.
C'est un soulagement pour certains pays européens qui n'arrivent plus à renouveler leurs populations et qui doivent faire fasse à l'absence de bras pour leurs économies et même s'ils crient haut et fort d'être contre l'immigration. L'Italie est l'exemple parfait et l'Espgne est plus sincère dans cette histoire.
Je trouve l'article très bien et je suis d'accord pour dire :
"Ce n’est pas aux jeunes de choisir entre partir et périr. C’est à nos dirigeants de leur offrir une troisième voie : rester et vivre".
Maleureusement, nos dirigeants n'ont aucune culture du développement, de l'évolution de leurs peuples. Tout ce qu'ils savent, c'est où'aller chercher l'argent et où le dépenser.
La productivité, la croissance...nos dirigeants ne savent pas leur définition. Ils pensent jour et nuit à leur réélection...
Il faut que la bamboula soit à vie, de génération à génération...
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