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Drame migratoire au large de Lompoul : l’AJMS appelle à une réévaluation des politiques publiques en faveur des jeunes

Auteur: Ousmane DICKO

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Drame migratoire au large de Lompoul : l’AJMS appelle à une réévaluation des politiques publiques en faveur des jeunes

Drame migratoire au large de Lompoul : l’AJMS appelle à une réévaluation des politiques publiques en faveur des jeunes

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Le drame survenu au large de Lompoul remet une nouvelle fois au centre du débat la question de l’émigration irrégulière au Sénégal. Face à cette tragédie, l’Association des Journalistes en Migration et Sécurité du Sénégal (AJMS) est sortie de son silence pour exprimer sa profonde tristesse et présenter ses sincères condoléances aux familles endeuillées. Dans un communiqué, elles témoigne également sa solidarité dans cette douloureuse épreuve.

L’AJMS appelle ainsi à une réponse structurelle face à la recrudescence des départs irréguliers. Elle invite notamment l’État à procéder à une évaluation rigoureuse des politiques et programmes destinés aux jeunes, afin d’en mesurer les résultats concrets en matière d’emploi, de formation et d’insertion socio-économique.

Pour l’AJMS, la lutte contre ce phénomène ne saurait se limiter aux opérations d’interception et de surveillance. Elle doit également passer par la création de perspectives économiques et sociales susceptibles d’offrir aux jeunes des alternatives crédibles à l’exil.

Faciliter les voies de migration régulière

L’association insiste par ailleurs sur la nécessité de renforcer les mécanismes de migration légale. Elle encourage les autorités à développer des partenariats avec les pays de destination et leurs représentations diplomatiques pour faciliter l’accès aux visas et aux opportunités de mobilité régulière.

Les possibilités de déplacement légal pour les études, le travail et la formation constituent, selon l’AJMS, des leviers importants pour promouvoir une migration mieux encadrée et sécurisée.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- L'AJMS exprime sa tristesse et ses condoléances aux familles endeuillées après le drame au large de Lompoul. - L'AJMS appelle l'État à évaluer les politiques destinées aux jeunes en matière d'emploi, de formation et d'insertion socio-économique. - L'AJMS demande de renforcer les mécanismes de migration légale via des partenariats avec les pays de destination pour faciliter visas et mobilité régulière.
Auteur: Ousmane DICKO
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Commentaires (2)

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    Xeme il y a 1 jour
    Diomaye avant la prise de pouvoir disait, textuellement, qu'ils n'ont pas le droit de trahir l'espoir de la jeunesse, parce que alors, elle sera dans une désillusion telle qu'il ne sera plus possible de la récupérer. Maintenant, quand le même Diomaye arrive au pouvoir et trahit cet espoir de la jeunesse, qui peut oser défendre qu'il ne le fait pas volontairement pour semer cette désillusion dans la jeunesse ?
    C'est pourtant Mimi Touré qui donne la raison de la trahison de Diomaye (sans le nommer ainsi, bien sûr). Elle dit que Diomaye a découvert, une fois au pouvoir, des réalités qui n'ont rien à voir avec ce qu'il projetait. Une manière de dire que leurs théories, avant pouvoir, n'ont rien à voir avec la réalité du pouvoir. Un argument bidon et mensonger, qui plaira à tous ceux qui veulent empêcher à une révolution. C'est le genre "c'est théorique, ça ne marche pas face à la réalité, laissons continuer le banditisme parce qu'il n'y a pas d'alternative ".
    Diomaye est devenu un outil contre le Sénégal. Wallahi il est dans la gibecière de la secte.
  • avatar
    Vérité il y a 1 jour
    Le seul responsable de cette pagaille meurtrière est l L ESPAGNE.
    Un pays qui laisse tout le monde entrer.
    Incapable de protéger ses frontières.
    C'est l ESPAGNE qui fout le bordel.

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