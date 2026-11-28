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Auteur: Mactar NDIAYE

El Hierro, une vague d'entrées sans précédent : 11 000 migrants arrivés en 15 jours pour une île de 11 400 habitants

Selon InfoMigrants, plus de 11 000 personnes ont débarqué dans l'archipel des Canaries au cours des quinze premiers jours de novembre, pour l'essentiel à El Hierro. Une vague d'entrées sans précédent pour une île qui ne compte que 11 400 habitants.

La pression migratoire sur les Canaries a atteint un niveau inédit. En quinze jours, plus de 11 000 arrivées ont été enregistrées, avec El Hierro en première ligne.

Le 25 novembre, 2 100 personnes sont arrivées en une seule journée. Un record. À La Restinga, le petit port s'est transformé en centre d'accueil à ciel ouvert, avec un hôpital de campagne.

Les autorités locales avaient décrété l'état d'urgence au début du mois, après l'arrivée de près de 1 500 personnes en une seule journée, le 14 novembre.

Selon la même source, de janvier à fin novembre, 28 103 arrivées ont été enregistrées aux Canaries, soit plus que sur l'ensemble de l'année précédente. Le chiffre reste en deçà du record absolu de 46 843 arrivées enregistré en 2024.

Cette route de l'Atlantique, l'une des plus dangereuses au monde, est bien connue des organisations humanitaires. Depuis les côtes du Sénégal, de la Gambie ou de la Mauritanie, les pirogues doivent parcourir plus de 1 000 kilomètres dans l'Atlantique avant d'atteindre l'archipel espagnol.

C'est dans ce contexte de saturation qu'est survenu le drame du vendredi 27 novembre. Une embarcation partie de Gambie dix jours plus tôt, avec une centaine de personnes à bord, a été secourue à 72 kilomètres au sud d'El Hierro. Entre huit et dix corps ont été retrouvés à bord, selon Salvamento Maritimo. Six passagers ont dû être héliportés dans un état grave. 84 survivants, dont un mineur, ont débarqué à La Restinga.

Cette vague d'arrivées survient à deux jours des élections législatives espagnoles, prévues dimanche. La campagne a été marquée par des débats vifs sur la migration.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Plus de 11 000 migrants ont débarqué dans l'archipel des Canaries lors des quinze premiers jours de novembre, principalement à El Hierro, une île de 11 400 habitants. - Le 25 novembre, 2 100 personnes sont arrivées en une seule journée, un record, et l'état d'urgence avait été décrété début novembre après près de 1 500 arrivées le 14 novembre. - Le 27 novembre, une embarcation partie de Gambie avec une centaine de personnes à bord a été secourue à 72 kilomètres au sud d'El Hierro, avec entre huit et dix corps retrouvés et 84 survivants débarqués à La Restinga.