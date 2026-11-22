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Auteur: SenewebNews

il y a 1 heure

Émigration irrégulière : 1 007 migrants secourus en mer en 72 heures

La Marine nationale annonce avoir porté secours à 1 007 migrants impliqués dans des opérations d’émigration irrégulière par voie maritime. Ce, en l’espace de 72 heures. Ces sauvetages ont été effectués entre le 19 et le 21 novembre 2026, dans les eaux sénégalaises.

Selon la Marine nationale, trois unités navales ont secouru, les 20 et 21 novembre, sept pirogues transportant au total 946 migrants. Au nord du pays, la Base navale nord a également porté secours à 61 autres migrants entre le 19 et le 21 novembre.

Au total, 1 007 personnes ont ainsi été secourues en trois jours. Toutes ont été acheminées saines et sauves à terre, avant d’être remises aux services compétents.