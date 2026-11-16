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Auteur: Mor Mbaye CISSÉ

Émigration irrégulière : deux organisateurs arrêtés par la BR de Faidherbe à Bargny, 1,5 million de francs CFA saisi

Un projet de départ clandestin vers l'Europe a été stoppé net à Bargny. La Brigade de recherches (BR) de Faidherbe, à Dakar, a déféré ce lundi 16 novembre 2026 devant le Pool judiciaire et financier de Dakar I. Guéye, maçon âgé de 58 ans, et T. Dione, pêcheur âgé de 53 ans, tous deux domiciliés à Bargny. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, trafic de migrants et mise en danger de la vie d'autrui.

Tout est parti d'une information parvenue aux enquêteurs de la BR de Faidherbe dans la journée du 13 novembre 2026, alors qu'ils étaient engagés dans la lutte contre le trafic illicite de migrants et l'émigration irrégulière. Selon ce renseignement, un voyage clandestin par voie maritime à destination de l'Europe était en préparation, et les deux hommes en seraient les organisateurs.

Pour vérifier ces informations et suivre les activités des suspects, les gendarmes en civil ont installé un dispositif de surveillance aux abords de leur domicile, à Bargny. Les investigations ont confirmé les renseignements initiaux et mis en évidence l'implication présumée de I. Guéye et de T. Dione dans la préparation de ce voyage. Les deux hommes ont alors été interpellés.

Des cartes d'identité et près de 1,6 million de francs CFA saisis

La perquisition menée dans la chambre à coucher de I. Guéye a permis aux enquêteurs de découvrir plusieurs copies de cartes nationales d'identité, appartenant à des personnes présentées comme des candidats au voyage. Ils y ont également saisi une somme de 1 595 000 francs CFA.

Des aveux sur un projet de traversée en pirogue

Entendus séparément, les deux mis en cause ont reconnu leur participation à la préparation de ce projet d'émigration clandestine. Dans leurs déclarations respectives, ils ont expliqué qu'ils comptaient acheminer plusieurs candidats vers l'Europe par la mer, à bord d'une pirogue qu'ils prévoyaient d'acquérir une fois le recrutement terminé.

Ils ont également précisé que chaque candidat devait verser entre 300 000 et 400 000 francs CFA. Cette contribution n'était remboursable ni en cas de désistement, ni en cas d'annulation du voyage selon des sources de Seneweb.

Au vu des éléments matériels découverts, corroborés par les aveux des deux hommes, ceux-ci ont été conduits sous bonne escorte dans les locaux de la BR de Faidherbe, pour les nécessités de l'enquête et la poursuite des investigations. La garde à vue a pris effet le 14 novembre 2026 à 5 heures. À l'issue de l'enquête, I. Guéye et T. Dione ont été déférés ce lundi devant le Pool judiciaire et financier de Dakar.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La Brigade de recherches de Faidherbe a déféré lundi devant le Pool judiciaire et financier de Dakar I. Guéye (58 ans, maçon) et T. Dione (53 ans, pêcheur), domiciliés à Bargny, poursuivis pour association de malfaiteurs, trafic de migrants et mise en danger de la vie d'autrui. - La perquisition au domicile de I. Guéye a permis de saisir plusieurs copies de cartes nationales d'identité de candidats au voyage et 1 595 000 francs CFA. - Les deux hommes ont reconnu leur participation au projet de traversée en pirogue vers l'Europe, chaque candidat devant verser entre 300 000 et 400 000 francs CFA, somme non remboursable.