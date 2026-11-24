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Auteur: Mor Mbaye CISSÉ

Émigration irrégulière : La gendarmerie de Joal fait échouer un départ vers l'Espagne, deux organisateurs déférés

La brigade territoriale de Joal-Fadiouth, qui relève de la compagnie de gendarmerie de Mbour, a arrêté le pêcheur C. A. T. Gaye, 42 ans, et M. Gaye, 28 ans. Les deux hommes sont poursuivis pour traite de migrants et mise en danger de la vie d'autrui.

Tout est parti de l'exploitation d'un renseignement relatif à l'organisation d'un voyage clandestin entre Yenne, Joal et Tendia (en Gambie). La brigade territoriale de Joal-Fadiouth, appuyée par le détachement fluvio-maritime, a mis en place un dispositif de surveillance et d'alerte sur la plage du quartier Santhie 3, au quai de pêche de Joal-Fadiouth et dans les eaux avoisinantes. L'objectif était d'interpeller tout organisateur du voyage et d'arraisonner l'embarcation.

L'interpellation de M. Gaye, co-organisateur

Les investigations ont d'abord permis de mettre la main sur M. Gaye, présenté comme le co-organisateur. Il était venu à Joal pour rassembler les dizaines de candidats recrutés dans la localité. Ceux-ci devaient embarquer dans une petite pirogue qui devait rejoindre une plus grande venue de Yenne. Une fois les candidats à bord, la grande pirogue devait prendre la direction de Tendia, en Gambie, pour y récupérer d'autres migrants vers l'Espagne.

Une coopération qui mène à l'arrestation de C. A. T. Gaye

Après son interpellation, M. Gaye a accepté de coopérer avec les gendarmes. Il a poursuivi sa communication avec C. A. T. Gaye, l'autre organisateur présumé du voyage. Les deux hommes ont ainsi planifié ensemble l'arrivée de l'embarcation chargée de ramasser les candidats de Joal. Au moment de l'embarquement, les éléments de la brigade ont arrêté C. A. T. Gaye.

La pirogue de Yenne s'exfiltre avant d'être arraisonnée

Alertée par la présence des gendarmes et de l'arrestation de l'organisateur, l'embarcation venue de Yenne a eu le temps de s'exfiltrer. Elle ne s'est jamais présentée pour récupérer les candidats qui attendaient à Joal. Selon les renseignements reçus, elle a ensuite été arraisonnée par la marine nationale à hauteur de Toubab Dialaw, avec 105 candidats à son bord.

M. Gaye et C. A. T. Gaye ont été conduits à la brigade territoriale de Joal-Fadiouth où ils ont été placés en garde à vue. À l'issue de l'enquête, ils ont été présentés au procureur Augustin Yakhar Faye, chef du parquet de Mbour. Ils pourraient toutefois être acheminés au Pool judiciaire et financier de Dakar.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La brigade de gendarmerie de Joal-Fadiouth a arrêté le pêcheur C. A. T. Gaye, 42 ans, et M. Gaye, 28 ans, poursuivis pour traite de migrants et mise en danger de la vie d'autrui. - M. Gaye, co-organisateur, a été interpellé à Joal où il rassemblait des candidats au départ, puis a coopéré avec les gendarmes pour mener à l'arrestation de C. A. T. Gaye lors de l'embarquement. - L'embarcation venue de Yenne s'est exfiltrée avant d'être arraisonnée par la marine nationale à hauteur de Toubab Dialaw avec 105 candidats à son bord ; les deux hommes ont été déférés au procureur de Mbour.