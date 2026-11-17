Art & Culture

Auteur: Mor Mbaye CISSÉ

Émigration irrégulière : La gendarmerie interpelle cinquante personnes à Yoff Ndenatte et à Toubab Dialaw

Dans le cadre de la lutte contre l'émigration irrégulière, les unités de la compagnie de gendarmerie de Dakar et de Rufisque ont mené des opérations les 16 et 17 novembre 2026. Au total, cinquante personnes ont été interpellées, parmi lesquelles figurent plusieurs présumés passeurs.

La première intervention a eu lieu le lundi 16 novembre. La brigade territoriale de Foire a conduit une opération à Yoff Ndenatte, au terme de laquelle elle a interpellé seize personnes : un présumé passeur et quinze candidats à l'émigration. Parmi ces candidats se trouvaient trois femmes. Toutes les personnes interpellées sont de nationalité sénégalaise.

Les gendarmes ont récupéré un moteur de pirogue, une douzaine de badges et un GPS, ainsi qu'une somme de 175 000 F CFA.

Le lendemain mardi, la brigade territoriale de Yenne est à son tour intervenue, cette fois à Toubab Dialaw. Elle y a interpellé trente-quatre personnes : 31 candidats à l'émigration et trois passeurs présumés.

Les enquêteurs ont saisi sur place un moteur de 40CV, un GPS, une boussole ainsi que des vivres, soit le matériel nécessaire à une traversée en mer.

A lire aussi : "Émigration irrégulière : la gendarmerie de Malicounda met la main sur vingt candidats"

Les deux opérations cumulées aboutissent ainsi à l'interpellation de cinquante personnes, dont quatre présumés passeurs : un à Yoff Ndenatte et trois à Toubab Dialaw.

Les enquêtes se poursuivent afin de déterminer l'ensemble des responsabilités et de démanteler, le cas échéant, les réseaux impliqués.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Les 16 et 17 novembre 2026, les gendarmeries de Dakar et de Rufisque ont interpellé cinquante personnes lors d'opérations contre l'émigration irrégulière. - À Yoff Ndenatte, seize personnes ont été interpellées, dont un présumé passeur et quinze candidats à l'émigration, tous de nationalité sénégalaise. - À Toubab Dialaw, trente-quatre personnes ont été interpellées, dont 31 candidats à l'émigration et trois passeurs présumés.