Fimela : 101 candidats à l’émigration irrégulière interceptés dans les bolongs de Mar Loth
La lutte contre l’émigration irrégulière se poursuit dans la région de Fatick. Une opération menée le par la brigade de gendarmerie de Fimela, avec le renfort de la section environnement et de l’Escadron de surveillance et d’intervention (ESI) de Fatick, a permis d’intercepter une embarcation transportant 101 candidats au départ clandestin.
L’intervention s’est déroulée dans les bolongs de Mar Loth. Parmi les personnes interpellées figurent 93 hommes et 8 femmes, dont deux enfants. Le groupe comptait également 26 ressortissants guinéens et un ressortissant malien.
Au cours de cette opération, les gendarmes ont procédé à la saisie de 108 bidons de 25 litres de carburant hors-bord ainsi que d’une embarcation de 17 mètres, utilisée pour le transport des candidats.
Les personnes interpellées et le matériel saisi ont été mis à la disposition de la brigade de gendarmerie de Fimela pour les besoins de l’enquête.
Les investigations se poursuivent afin de faire la lumière sur les circonstances de cette tentative de migration irrégulière et d’identifier les éventuels organisateurs de ce voyage clandestin.
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