Migration : Aucune embarcation arrivée aux Canaries ce mardi, une première en un mois
Pour la première fois depuis près d’un mois, les îles Canaries ont passé 24 heures sans enregistrer l’arrivée de nouvelles embarcations de migrants. Une accalmie temporaire observée ce mardi 17 novembre 2026, après plusieurs semaines d'arrivées quasi ininterrompues qui ont fortement sollicité les services de secours et d'urgence espagnols.
Selon l'agence de presse espagnole EFE, plus de 11 000 migrants ont débarqué dans l'archipel depuis le début du mois de novembre. La dernière embarcation, transportant 112 personnes, a été secourue par le Service espagnol de sauvetage maritime avant d'être conduite au port de La Restinga, lundi aux environs de 17 heures.
Cette interruption de 24 heures constitue un répit pour les dispositifs d'accueil et de prise en charge des migrants, confrontés à une pression particulièrement forte depuis plusieurs semaines. Elle ne signifie toutefois pas un ralentissement durable de la route migratoire vers l'archipel espagnol.
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