Migration clandestine : 9 pirogues et 1 424 candidats dans les filets de la marine sénégalaise en deux jours
La marine nationale sénégalaise a enregistré un important bilan dans le cadre de ses opérations de lutte contre l'émigration irrégulière. Entre le 16 et le 17 novembre 2026, ses unités ont porté assistance à sept pirogues au large des côtes sénégalaises. Ces embarcations transportaient au total 1 103 migrants.
Dans le même intervalle, la station navale de Foundiougne est intervenue dans le delta du Saloum pour secourir deux autres pirogues transportant 217 candidats à l'émigration irrégulière.
Au nord du pays, la station navale de Saint-Louis a également empêché le départ de 104 candidats à l'émigration irrégulière. Ces derniers avaient été regroupés par des passeurs dans la langue de Barbarie.
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Au total, les opérations menées par la marine nationale sénégalaise au cours des dernières 48 heures ont permis de secourir ou d'intercepter 1 424 personnes, selon le bilan communiqué par l'institution.
Un nouveau coup de filet qui illustre la persistance des tentatives de départs clandestins depuis les côtes sénégalaises.
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