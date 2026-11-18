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Auteur: Ablaye Gadiaga SARR

Migration clandestine : 9 pirogues et 1 424 candidats dans les filets de la marine sénégalaise en deux jours

La marine nationale sénégalaise a enregistré un important bilan dans le cadre de ses opérations de lutte contre l'émigration irrégulière. Entre le 16 et le 17 novembre 2026, ses unités ont porté assistance à sept pirogues au large des côtes sénégalaises. Ces embarcations transportaient au total 1 103 migrants.

Dans le même intervalle, la station navale de Foundiougne est intervenue dans le delta du Saloum pour secourir deux autres pirogues transportant 217 candidats à l'émigration irrégulière.

Au nord du pays, la station navale de Saint-Louis a également empêché le départ de 104 candidats à l'émigration irrégulière. Ces derniers avaient été regroupés par des passeurs dans la langue de Barbarie.

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Au total, les opérations menées par la marine nationale sénégalaise au cours des dernières 48 heures ont permis de secourir ou d'intercepter 1 424 personnes, selon le bilan communiqué par l'institution.

Un nouveau coup de filet qui illustre la persistance des tentatives de départs clandestins depuis les côtes sénégalaises.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Entre le 16 et le 17 novembre 2026, la marine sénégalaise a porté assistance à sept pirogues transportant 1 103 migrants au large des côtes. - La station navale de Foundiougne a secouru deux pirogues avec 217 candidats dans le delta du Saloum, et celle de Saint-Louis a empêché le départ de 104 candidats dans la langue de Barbarie. - Au total, les opérations de la marine sur 48 heures ont permis de secourir ou d'intercepter 1 424 personnes.