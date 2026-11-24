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Auteur: Moustapha TOUMBOU

Migration et diasporas : Le projet « VOIX » mobilise les journalistes du Sénégal, du Maroc et de la Côte d'Ivoire

Les diasporas africaines sont souvent évoquées sous le prisme des transferts financiers et de leur contribution économique aux pays d’origine. Pourtant, leur apport dépasse largement cette dimension. Leurs compétences professionnelles, leurs expériences, leurs réseaux, ainsi que leurs ressources sociales et culturelles constituent autant de richesses encore peu valorisées dans l’espace médiatique. C’est autour de ce constat que s’articule le projet « VOIX – Voix et perspectives des diasporas », une initiative qui ambitionne de renouveler le traitement journalistique des questions migratoires au Sénégal, en Côte d’Ivoire et au Maroc.

Mis en œuvre dans le cadre du programme « Valoriser les potentiels des diasporas via la mobilité Sud-Sud », le projet bénéficie de l’appui de la GIZ et d’un cofinancement de l’Union européenne et du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ). Sa mise en œuvre s’appuie également sur DW Akademie, le centre de la Deutsche Welle consacré au développement des médias, à la formation journalistique et au transfert de connaissances. Les promoteurs de cette initiative souhaitent donner davantage de visibilité aux parcours de réussite issus des diasporas. L’objectif est également de favoriser les échanges entre les professionnels des médias, les membres des diasporas et les institutions, tout en encourageant des productions journalistiques fondées sur les « faits, inclusives et constructives ».

Le projet part notamment du constat que les récits médiatiques sur la migration accordent encore une place importante aux « difficultés, aux drames et aux conséquences économiques » des départs. Les expériences positives, les réussites professionnelles et les initiatives portées par les membres des diasporas restent, en revanche, moins présentes dans l’espace public. Ces trajectoires peuvent pourtant représenter des références pour les jeunes et les femmes, mais aussi contribuer à une représentation plus équilibrée des phénomènes migratoires.

Trois pays concernés par un projet de deux ans

Le coup d’envoi de cette initiative a été donné à Rabat, au Maroc, avec une première session de formation organisée du 16 au 20 novembre 2026. 12 journalistes venus des trois pays concernés ont pris part à cette rencontre consacrée aux enjeux de la migration et des diasporas.

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Pour Vera Möller-Holtkamp, directrice des Programmes de la Deutsche Welle au Maroc et en Tunisie, cette première étape doit permettre de constituer un réseau de professionnels des médias capables d’approfondir le traitement de ces thématiques. « Alors, ce projet est désigné pour mettre en valeur les diasporas dans trois pays. Dans le Sénégal, la Côte d’Ivoire et le Maroc. Et cette semaine, c’est la première semaine de ce grand projet qui dure deux ans. Et on forme un groupe de journalistes spécialisés sur les questions de migration et on va se spécialiser ensemble sur les questions de la diaspora. Parce que c’est plus spécifique. Et on veut travailler sur le journalisme constructif, sur le journalisme de solution », a-t-elle expliqué. Selon elle, les médias doivent également apporter des éléments de compréhension sur les enjeux migratoires et présenter les réponses possibles aux difficultés rencontrées par les populations concernées. « Alors, ne pas seulement réagir sur l’actualité, mais aussi mettre en contexte les enjeux de la migration et aussi expliquer les possibles solutions des problèmes. Comme ça, on contribue à une cohésion sociale, pas seulement au Maroc, mais on croit, dans cette approche Sud-Sud, que cette cohésion est transversale », a-t-elle poursuivi.

La formation initiale de Rabat a ainsi porté sur plusieurs aspects du traitement journalistique des migrations. Les participants ont notamment travaillé sur les méthodes de production de récits équilibrés, inclusifs et dépolarisés, ainsi que sur l’identification des parcours de réussite au sein des diasporas. Les échanges ont également abordé les principes éthiques liés à la représentation des personnes migrantes. Une attention particulière a été accordée à la conception et à la production de podcasts vidéo, ainsi qu’aux exigences techniques des contenus audiovisuels destinés aux plateformes numériques.

Le mardi 17 novembre, une cérémonie officielle du lancement du projet s’est tenu . Plusieurs personnalités et représentants des institutions partenaires ont pris part à cette rencontre, qui a permis de présenter les ambitions de l’initiative et les différentes étapes de sa mise en œuvre.

Des productions journalistiques pour explorer les angles morts

Au-delà de la formation théorique, le projet prévoit un accompagnement des journalistes dans la réalisation de productions consacrées aux diasporas. Les participants bénéficieront notamment de séances de coaching et d’un appui financier pour développer leurs travaux. Une première rencontre d’échanges est prévue en mars 2027 à Rabat. Elle prendra la forme d’une table ronde qui réunira des journalistes, des représentants des institutions publiques, des organisations de la société civile et des auditeurs. Les premières productions issues du programme y seront présentées. Pour Vera Möller-Holtkamp, cette étape doit permettre de confronter les regards et d’examiner la manière dont les sujets liés aux diasporas sont traités dans les médias. « Dans ce projet, il y aura deux moments de table ronde où des journalistes, des institutions publiques, l’association civile et les auditeurs, en fait, tous vont se réunir pour discuter les enjeux de la migration et de la diaspora », a-t-elle indiqué. La première conférence prévue en mars représentera une occasion de découvrir les productions réalisées par les journalistes au cours de cette première phase. Les échanges porteront aussi sur les choix éditoriaux, les démarches de réalisation et les réactions des publics face aux contenus diffusés.

La rencontre de mars permettra également d’examiner les conditions dans lesquelles ces sujets ont été traités et la réception des productions par les audiences. Pour les responsables du projet, l’enjeu ne consiste donc pas uniquement à former des journalistes, mais aussi à créer des espaces de dialogue autour de leurs travaux.

Un réseau de journalistes au-delà des frontières

En réunissant des professionnels du Sénégal, de la Côte d’Ivoire et du Maroc, les initiateurs veulent favoriser le partage d’expériences et renforcer les capacités des médias sur une thématique qui concerne plusieurs pays. Léo Julien Pagnac, chef du projet POMIRE, consacré au Potentiels de la Migration et de la Réintégration sociale et économique, a salué cette démarche. Il a notamment insisté sur l’importance d’un traitement rigoureux des questions migratoires, loin des raccourcis et des approches sensationnalistes. « J’ai été ravi d’échanger pendant ces speed daiting (activité organisée durant la cérémonie de lancement) sur les co-occupations qui vous animent. Je mesure à quel point vous avez des défis, notamment sur cette thématique. Et vraiment, c’est le grand départ pour nous d’un des éléments crucials de ce qu’on réalise aujourd’hui dans le monde », a-t-il déclaré lors de la cérémonie de lancement. Le responsable du projet POMIRE a également relevé la portée de la participation des différents partenaires institutionnels. Pour lui, la qualité du travail journalistique sur les migrations repose à la fois sur la vérification des informations, la maîtrise des sources et la capacité à replacer les faits dans leur contexte. Il estime que la mise en réseau des journalistes issus de différents pays peut renforcer cette exigence professionnelle. « Ce n’est pas seulement le fait de traiter de manière fiable, sourcer les questions

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« Je remercie bien sûr la Deutsche Welle qui est vraiment maître d’œuvre exemplaire sur cette activité et qui va vous suivre tout au long de ce parcours. Et surtout, vous, autour de cette table, pour votre disponibilité, vous lâchez votre fil d’actualité qui n’a de cesse de courir. J’imagine qu’il s’est passé 27 choses depuis qu’on a commencé cette activité. Donc je sais que c’est dur de sortir de cela. Merci beaucoup à tous et bon courage pour le reste », a-t-il ajouté.

Une immersion au cœur de l’accompagnement entrepreneurial

La formation organisée à Rabat a également comporté une immersion des journalistes au sein de Es.Maroc.Org, une association de droit marocain créée en 2017. Cette structure intervient dans la promotion de l’entrepreneuriat, le développement économique et l’insertion professionnelle au Maroc. Depuis sa création, l’organisation accompagne les jeunes, les femmes et les hommes dans leur recherche d’opportunités professionnelles et dans la réalisation de leurs projets. Son action vise à faciliter leur intégration durable dans le tissu économique.

Cette visite a permis aux journalistes de découvrir les différentes missions de l’association et les dispositifs qu’elle propose aux porteurs de projets et aux chercheurs d’emploi. Es.Maroc.Org apporte notamment un accompagnement personnalisé aux auto-entrepreneurs, aux startups et aux coopératives. Ses interventions comprennent des formations, du mentorat et des services d’incubation destinés à soutenir le développement des activités économiques.

L’association intervient également dans la mise en relation entre les demandeurs d’emploi et les entreprises. Elle organise, à cet effet, des salons de l’emploi et des ateliers consacrés au développement des compétences. Un autre volet de son action concerne l’entrepreneuriat durable. La structure accompagne des initiatives liées aux emplois verts et à l’entrepreneuriat social, avec une attention particulière aux projets qui répondent aux enjeux environnementaux et sociétaux. Cette immersion figure parmi les activités destinées à enrichir les connaissances des journalistes sur les expériences et les initiatives qui peuvent nourrir leurs futurs sujets. Elle leur offre également des pistes pour explorer les liens entre mobilité, entrepreneuriat, insertion professionnelle et développement économique.

De ce projet « VOIX – Voix et perspectives des diasporas », la GIZ, l’Union européenne, le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement, ainsi que DW Akademie, entendent ainsi renforcer les capacités des médias et favoriser une meilleure connaissance des contributions des diasporas. Prévu sur deux ans, le programme doit notamment permettre de faire émerger des récits journalistiques qui donnent davantage de place aux expériences humaines, aux compétences et aux trajectoires professionnelles des personnes issues de la migration. Le Sénégal, la Côte d’Ivoire et le Maroc constituent les trois terrains de cette initiative axée sur la mobilité Sud-Sud et la valorisation des diasporas.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le projet « VOIX » vise à renouveler le traitement journalistique des questions migratoires au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Maroc, avec l'appui de la GIZ, un cofinancement de l'Union européenne et du BMZ, et une mise en œuvre s'appuyant sur DW Akademie. - Son coup d'envoi a été donné à Rabat avec une première formation du 16 au 20 novembre 2026 réunissant 12 journalistes des trois pays, consacrée aux récits équilibrés, inclusifs et dépolarisés, à l'éthique et à la production de podcasts vidéo. - Le projet, d'une durée de deux ans, prévoit un accompagnement des journalistes avec coaching et appui financier, ainsi qu'une première table ronde en mars 2027 à Rabat où seront présentées les premières productions.