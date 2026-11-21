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Auteur: Ablaye Gadiaga SARR

il y a 1 heure

Migration irrégulière : 134 candidats dont 90 Sénégalais interceptés en Gambie

Une nouvelle opération contre l’émigration irrégulière a permis l’interception de 134 candidats au départ, vendredi 20 novembre 2026, dans plusieurs localités de la Gambie.

L’opération, conduite par le Département gambien de l’immigration (GID). Les interceptions ont eu lieu à Sami, Brufut, Tanji et Batokunku, dans les régions de la North Bank et de la West Coast.

Parmi les 134 personnes interpellées figurent 90 Sénégalais, 38 Gambiens, 5 Guinéens et un ressortissant sierra-léonais. Le groupe est composé de 117 hommes et 17 femmes. Il compte également 14 mineurs, dont 12 garçons et 2 filles.

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Les personnes interceptées ont été conduites au centre de migration du GID à Tanji, où elles sont soumises aux procédures administratives prévues par les protocoles en vigueur.