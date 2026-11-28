Migration irrégulière : 88 candidats dont 13 Sénégalais interceptés en Gambie
Une nouvelle opération contre l’émigration irrégulière a permis d’intercepter 88 candidats au départ, ce samedi 28 novembre 2026, en Gambie. L’intervention, menée par le Département de l’immigration gambien (GID), a ciblé Mandinaba, Brufut et Sukuta, dans la région de la Côte Ouest.
Parmi les personnes interceptées figurent 67 Gambiens, 13 Sénégalais, 7 Maliens et 1 Guinéen. Le groupe est composé de 81 adultes, dont 68 hommes et 13 femmes, ainsi que de 7 mineurs (4 garçons et 3 filles).
Après leur interception, les 88 personnes ont été transférées au centre de migration de Tanji pour les besoins de leur identification et de leur enregistrement.
Elles bénéficient actuellement d’une assistance humanitaire assurée par la Croix-Rouge gambienne, selon les informations communiquées par les autorités.
Commentaires (2)
Aucune presse ne vous le rappellera parce que c'est un résultat de Sonko. Aucune presse ne vous le rappellera parce que c'est remettre en souvenir que lorsque Sonko était PM les sénégalais avaient retrouvé de l'espoir.
NB: cette vérité est facile à vérifier sur infomigrants.net.
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