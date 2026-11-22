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Auteur: Yande DIOP

Migration irrégulière : le paradoxe des jeunes Sénégalais devenus ouvriers agricoles en Espagne

Invité du Jury du dimanche (JDD) sur iRadio, l’ingénieur polytechnicien Abdoul Aziz Guèye a pointé du doigt une contradiction majeure : voir des jeunes Sénégalais risquer leur vie en mer pour finalement travailler dans les exploitations agricoles espagnoles, alors que le Sénégal dispose d’un vaste potentiel agraire et importe encore massivement des denrées comme l’oignon ou le maïs. Il plaide pour des investissements structurants dans l’irrigation, la mécanisation et l’accès aux marchés

L’ingénieur polytechnicien met en avant le potentiel agricole du Sénégal, alors que des jeunes partis en Europe travaillent notamment dans les exploitations agricoles espagnoles. Irrigation, mécanisation, formation et accès aux marchés : il appelle à mieux valoriser les ressources nationales pour faire de l’agriculture un véritable moteur d’emplois.

​Les images de pirogues chargées de jeunes candidats à l’émigration continuent de rappeler l’ampleur du désespoir qui pousse certains Sénégalais à tenter la traversée vers l’Europe. Derrière ces départs risqués, il y a souvent la recherche d’un emploi et d’une vie meilleure. Mais pour Abdoul Aziz Guèye, une partie des solutions se trouve peut-être dans les secteurs économiques que le Sénégal peine encore à exploiter pleinement. Invité du Jury du dimanche (JDD) sur iRadio, l’ingénieur polytechnicien a notamment attiré l’attention sur le paradoxe de jeunes Sénégalais qui quittent leur pays pour travailler dans les exploitations agricoles espagnoles. Une situation qu’il juge révélatrice des opportunités qui existent, mais qui ne sont pas suffisamment développées sur le territoire national. Son raisonnement repose sur une interrogation : pourquoi des jeunes Sénégalais peuvent-ils trouver du travail dans les champs en Espagne alors que leur propre pays dispose de terres et de ressources naturelles susceptibles de soutenir une agriculture productive ? Pour l’invité, cette contradiction mérite d’être prise au sérieux dans le débat sur la migration irrégulière. Car au-delà de la volonté de partir, les candidats à l’émigration sont aussi à la recherche de revenus et de conditions de vie meilleures. L’agriculture pourrait donc constituer une réponse, à condition de ne pas la réduire à une activité traditionnelle, mais d’en faire un véritable secteur économique créateur d’emplois.

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​ L’eau, la mécanisation et les débouchés au cœur de la solution

​Abdoul Aziz Guèye estime que le développement agricole passe nécessairement par des investissements structurants. Il évoque notamment l’irrigation, la mécanisation des exploitations et la formation des jeunes aux techniques modernes de production. Il insiste également sur la nécessité de garantir des débouchés aux producteurs. Car produire ne suffit pas si les agriculteurs ne peuvent pas écouler leurs récoltes dans des conditions économiquement viables. L’ingénieur a aussi mis en évidence les contradictions de la dépendance du Sénégal à certaines importations agricoles, notamment l’oignon et le maïs. À ses yeux, cette situation illustre les marges de progression dont dispose le pays pour renforcer sa production locale et créer davantage d’activités dans les territoires. L’accès à l’eau constitue, dans cette perspective, un enjeu majeur. La mobilisation des ressources hydriques et le développement des infrastructures d’irrigation pourraient permettre d’étendre les surfaces cultivées et de rendre certaines exploitations plus productives. À travers cet exemple des jeunes Sénégalais employés dans les champs espagnols, l’invité du JDD pose ainsi la question de la valorisation du potentiel agricole national. Il ne s’agit pas seulement de retenir les jeunes au pays par des appels à la responsabilité ou au patriotisme. Il faut aussi leur offrir les moyens de gagner leur vie sur place. Pour Abdoul Aziz Guèye, l’agriculture peut devenir une réponse concrète à la migration irrégulière, à condition que les investissements, les équipements et les politiques d’accompagnement soient à la hauteur des ambitions affichées.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Abdoul Aziz Guèye, ingénieur polytechnicien invité du Jury du dimanche sur iRadio, pointe le paradoxe de jeunes Sénégalais qui risquent leur vie en mer pour travailler ensuite dans les exploitations agricoles espagnoles. - Il plaide pour des investissements structurants dans l'irrigation, la mécanisation, la formation des jeunes et l'accès aux marchés. - Il souligne que le Sénégal importe massivement des denrées comme l'oignon et le maïs malgré son potentiel agraire.