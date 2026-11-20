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Auteur: Yandé DIOP

Migration irrégulière : Le Sénégal veut renforcer la coopération judiciaire contre les réseaux de passeurs en Afrique de l’Ouest

À Dakar, le Sénégal a lancé, ce 20 novembre 2026, un processus de coopération régionale sur les questions migratoires, avec l’ambition de mieux protéger les migrants, de démanteler les réseaux de passeurs et de renforcer l’entraide judiciaire entre les États ouest-africains.

La migration irrégulière ne peut plus être combattue uniquement à l’échelle nationale. Face aux drames humains qui se multiplient sur les routes migratoires, le Sénégal plaide pour une réponse collective des États d’Afrique de l’Ouest.

C’est l’ambition affichée lors de la conférence ministérielle consacrée au lancement du processus de coopération sur les questions migratoires, ouverte ce vendredi 20 novembre à Dakar.

Prenant la parole au nom du ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Cheikh Niang, le ministre de la Justice a insisté sur la nécessité de construire un dispositif régional durable pour mieux encadrer la mobilité humaine. Le Sénégal entend notamment s’attaquer aux réseaux de passeurs, qualifiés de « marchands d’illusions », qui exposent de nombreux jeunes à des périls mortels. Le président Bassirou Diomaye Faye a d’ailleurs fait de la prévention de la migration irrégulière une priorité, avec l’institution d’un programme budgétaire spécial consacré à cette problématique.

Mais pour Dakar, la réponse ne saurait se limiter aux mesures de prévention. Elle doit également passer par une coopération judiciaire plus efficace entre les pays concernés.

‎La justice au cœur du dispositif régional

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‎En sa qualité de garde des Sceaux, le ministre de la Justice du Sénégal a particulièrement insisté sur l’importance de l’entraide judiciaire entre les États pour lutter contre le trafic illicite de migrants et la traite des personnes. Une coopération indispensable pour s’attaquer aux réseaux criminels qui profitent de la vulnérabilité des candidats à l’émigration.

Les travaux préparatoires, menés pendant deux jours par des experts, des points focaux nationaux et des techniciens, ont permis de dégager plusieurs priorités. Il s’agit notamment de renforcer la gouvernance régionale de la mobilité humaine, d’assurer une meilleure protection des migrants tout au long des routes migratoires et de faire de la mobilité un facteur d’intégration et de développement durable.

La conférence doit ainsi déboucher sur l’adoption d’une déclaration de Dakar appelée à consacrer une vision commune des États ouest-africains en matière de gouvernance migratoire. Elle sera accompagnée d’une feuille de route régionale précisant les actions prioritaires, les responsabilités des différents acteurs ainsi que les mécanismes de suivi et de coordination.

Avec l’appui technique de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), dirigée par Amy Pope, cette initiative ambitionne de rapprocher les politiques nationales et de favoriser des réponses concertées entre pays d’origine, de transit, de destination et de retour.

Pour le Sénégal, l’enjeu est désormais de passer des engagements aux actes afin de promouvoir une migration sûre, ordonnée et régulière, tout en préservant les droits fondamentaux des personnes en déplacement.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Sénégal a lancé le 20 novembre 2026 à Dakar un processus de coopération régionale sur les migrations, visant à protéger les migrants, démanteler les réseaux de passeurs et renforcer l'entraide judiciaire entre États ouest-africains. - Le ministre de la Justice a insisté sur l'entraide judiciaire entre États pour lutter contre le trafic illicite de migrants et la traite des personnes. - La conférence doit déboucher sur l'adoption d'une déclaration de Dakar et d'une feuille de route régionale, avec l'appui technique de l'OIM.